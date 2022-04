Letzte Startplätze für den SKS Bike-Marathon verfügbar

Mega-Sports am 23.-24. April wieder mit Nachwuchsrennen und Live-Musik als Open-Air Event

DER SKS BIKE-MARATHON: DER FRÜHJAHRESKLASSIKER

Der SKS Bike-Marathon wird nach zwei Jahren Zwangspause wieder wie gehabt auf drei Strecken (30 km – Fun-Marathon, 55km, 100 km) stattfinden, auch wieder mit dem VELTINS Bergsprint auf der 55 und 100 km Strecke. Ein Besuch an der Strecke (am Osterfeueranstieg) lohnt sich besonders hier!

Es gibt noch wenige Startplätze. Wer starten möchte, sollte schnell sein und sich über www.mega-sports.de anmelden. Denn es werden die maximal möglichen 1600 Biker in Sundern am Start erwartet. Der Startschuss ist am Firmengelände von SKS im Talweg um 10:45 (55/100mm km) und 11:15 Uhr (30km). Ziel und Eventgelände ist in Sundern- Hagen.

Quelle: SKS

Sparkassen Nachwuchsrennen am Sonntag

Am Sonntag, 24. April geht’s sportlich weiter: Die SPARKASSEN-Nachwuchsrennen, die Starts der Kleinen und Kleinsten stehen am Vormittag auf dem Programm. Das sind spannende Rennen für Jugendliche aus vielen Städten und Regionen. Die Kids-Rennen sind traditionell ein Höhepunkt von Mega-Sports. Viele Fans feuern die Biker zwischen 2 und 6 Jahren an! Anmeldungen ebenfalls über www.mega-sports.de

Die Show-Time am Samstagabend – unterstützt von VELTINS

Wenn alle Biker im Ziel sind, frisch geduscht und ausgehfertig – dann beginnt die Mega-Sports SHOW TIME, präsentiert von VELTINS – so richtig. Mit Live Musik und einer Silent-Disco (über Kopfhörer für alle Gäste). Mehr dazu sowie zum Rahmenprogramm folgt in den kommenden Tagen.