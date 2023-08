Leserbrief zum Thema Ausbau der Windkraft

Wir veröffentlichen hier ungekürzt einen Leserbrief von Michaela (Name ist der Redaktion bekannt) zum Thema „Windindustrieanlagen in unseren Wäldern und auf den Sauerländer Bergen).

Wussten Sie, dass die „grüne“ Bundesregierung plant die Windindustrie massiv auszubauen und auch das Sauerland damit zu übersähen?

Warum werden Windindustrieanlagen nicht in bestehende Industriegebiete gebaut, in unmittelbarer Nähe der Ballungszentren, statt sie in die entlegensten Waldgebiete im Sauerland zu setzen und dabei wertvolle Lebensräume und Natur zu zerstören. Natur die man vorgibt mit dem Ausbau der Windkraft schützen zu wollen.

Es ist einfach absurd. Wir investieren auf unserem Hof viel Zeit, Geld und Energie in den Naturschutz, legen Streuobstwiesen an, Feuchtbiotope, verzichten auf sämtliche Spritzmittel und künstlichen Dünger und haben damit Lebensräume für eine große Vielfalt an Tieren und Insekten geschaffen, wie zum Beispiel die auch hier eher seltenen Tierarten wie die Äskalupnatter, verschiedenste Fledermaus- und Vogelarten. Und nun sollen trotz Protest von den Naturschutzvereinen und vielen Bürgern überall in den Wäldern des Sauerlandes riesige Windindustrieanlagen gebaut werden.

Wer sich mit all den verheerenden Auswirkungen dieser Industrieanlagen auf Umwelt, Mensch und Tier auseinandersetzt hat, der weiß, dass es dabei nicht um Natur- bzw. Klimaschutz geht, sondern um da ganz große „grüngewaschene“ Geschäft, auf Kosten der Natur und der Steuerzahler.

Wenn die Naturschutzvereine, Naturschutzbehörden, die Tourismusbranche und Naturliebhaber hier zusammen gegen solche absurden Bauvorhaben vorgehen und es nicht hinnehmen, nur weil es von der Bundesregierung so angeordnet wird, muss es doch möglich sein, die Natur vor diesem Irrsinn zu schützen. Es ist noch nicht zu spät. Wir alle tragen hier eine Verantwortung und man wird uns sonst später mit Recht vorwurfsvoll fragen, warum wir das nicht verhindert haben, obwohl es doch so offensichtlich ein Verbrechen an der Natur ist. Jetzt ist noch Zeit verantwortungsbewusst und gewissenhaft zu handeln!

In Liebe zur wunderschönen (Sauerländer) Natur,

Michaela