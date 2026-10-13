„LeseLust mit Leckerei“ geht in Stadtbücherei Olsberg in die dritte Runde: Anmeldungen ab sofort möglich

Buchbegeisterte und alle, die es werden wollen, dürfen sich auf einen inspirierenden Abend voller literarischer Entdeckungen freuen. Birgit Karnatz von der Buchhandlung Käpt’n Book und das Büchereiteam präsentieren die druckfrischen Highlights der Frank-furter Buchmesse und geben pünktlich zur beginnenden Saison wertvolle Lese- und Ge-schenktipps für die Feiertage.

„Wegen des durchweg positiven Feedbacks ist uns diese Neuauflage eine Herzensangele-genheit“, so die Veranstalter. Das Team der Stadtbücherei sorgt dabei nicht nur für eine stimmungsvolle Atmosphäre, sondern kümmert sich auch um das leibliche Wohl der Gäste. In gemütlichem Ambiente lässt sich die nächste Lektüre finden – und ganz nebenbei können schon die ersten Weihnachtsgeschenke gesichert werden. Die Initiative für diesen festlichen Bücherabend stammt ursprünglich vom Vorstand der Landfrauen Olsberg. Willkommen ist aber ausdrücklich jeder – ob Landfrau oder nicht, weiblich oder männlich – der Eintritt ist frei.

Aufgrund des großen Andrangs in den vergangenen Jahren wird dringend um Anmeldung gebeten. Die Plätze sind begrenzt und heiß begehrt, schnell sein lohnt sich. Telefonische Reservierungen nehmen Edeltraud Lahme unter 02962/1310 oder die Stadtbücherei Ols-berg unter 02962/979 383 entgegen.

Damit das Team ausreichend Zeit hat, seine Magie zu wirken – alle Regale aus dem Weg schubsen, Tische, Stühle, Sofas und Sessel in Position bringen, um die Bücherei in einen gemütlichen Leseclub zu verwandeln – schließt die Bücherei am 6. November für die Medienausleihe bereits um 17 Uhr. Einlass für die LeseLust-Gäste ist dann um 18.30 Uhr bei freier Platzwahl. Die Veranstalter versprechen einen unvergesslichen Abend voller Lesevergnügen und bester Stimmung.