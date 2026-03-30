„Lese- und Bastelzeit“ in der Stadtbücherei Warstein-Belecke

Eisbär Lars entdeckt neue Länder und Tiere

Von 16.30 bis 17.15 Uhr zeigt Annika Mertens das Kinder-Erzähltheater „Wohin fährst du, Lars“. In 15 Bildkarten erzählt sie, wie der kleine Eisbär auf einer Eisscholle ins Meer hinausgetrieben wird, verschiedene Länder und Tiere entdeckt und schließlich in Afrika landet. Anschließend gestalten die Kinder ein Puzzle.

Das Büchereiteam bittet darum, dass die Kinder bis Dienstag, 7. April entweder in der Bücherei direkt oder telefonisch (02902/2302) angemeldet werden (Öffnungszeiten: Dienstag: 15:00 bis 19:00 Uhr, Mittwoch: 9:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr, Donnerstag: 14:00 bis 19:00 Uhr, Freitag: 15:00 bis 18:00 Uhr, Sonntag: 10.30 bis 12.30 Uhr).

Es können maximal zehn Kinder mitmachen. Die Kinder werden in der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt. „Eine Teilnahme, ohne dass man sich zuvor angemeldet hat, ist leider nicht möglich, da ich die Vorlagen vorbereiten muss,“ erklärt Annika Mertens. Als Kostenbeitrag wird um eine kleine Spende gebeten.

Das Büchereiteam freut sich auf viele bastelfreudige Kinder. „Wir möchten Kindern, die nicht in die Ferien fahren können, ein Freizeitangebot machen“, erläutert Büchereileiterin Angelika Krüger. Gleichzeitig erklärt sie, dass die Bücherei auch in den Osterferien wie gewohnt geöffnet ist. Nur an den Feiertagen – also am Karfreitag und Ostern – ist die Bücherei geschlossen.

„Bitte melden Sie sich rechtzeitig, wenn Sie in den Urlaub fahren, damit wir Ihre Medien verlängern können. Sie vermeiden damit Mahngebühren“, weist sie auf einen besonderen Service der Bücherei hin.