

Bestsellerautorin Anna Katharina Scheidemantel liest am 14. März 2027 in der Werkstattgalerie DER BOGEN in Arnsberg. Der Kartenvorverkauf beginnt in allen beteiligten Bibliotheken am 1. Dezember 2026

Die Stadtbibliotheken aus Arnsberg, Brilon, Meschede, Olsberg und Sundern laden für Sonntag, 14. März 2027, um 17.00 Uhr zur 22. Veranstaltung der Reihe LESartEN in die Werkstattgalerie „DER BOGEN“ nach Arnsberg ein. Zu Gast ist diesmal die Bestsellerautorin Anna Katharina Scheidemantel mit ihrem Roman „Statt aus dem Fenster zu schauen“. Diesmal wurde eine junge Autorin aus dem neuen POLA-Verlag eingeladen, die mit ihrem Buch ein Thema aufgreift, das alle Generationen anspricht: einmal aus dem eigenen Leben aussteigen, um etwas völlig anderes zu machen.

Darauf dürfen sich die Besucherinnen und Besucher freuen: Sophie steckt fest – im Hamsterrad aus Studium und Leistung, in einem sterbenslangweiligen Praktikum. Dabei sind sich alle einig: aus ihr wird mal was. Nur was, das weiß selbst Sophie nicht. Und so folgt sie einem Impuls und kauft per Klick im Internet für einen Spottbetrag ein altes, verfallenes Haus in der ostdeutschen Provinz. Doch die Renovierungsarbeiten stellen sich als schwieriger heraus als auf YouTube dargestellt. Und was macht man mit den langen Stunden der Stille zwischen den Tagen? Dort, wo nur weite Felder und flirrendes Licht sind, beginnt Sophie endlich, die Erwartungen anderer abzustreifen und sich zu fragen: Was will ich eigentlich? Und warum?

Nachdem die „LESartEN“ 2026 in Olsberg und in den Jahren zuvor in Brilon zu Gast waren, ist 2027 die Werkstattgalerie DER BOGEN in Arnsberg Gastgeberin. „Lange Jahre waren die LESartEN in der Abtei Königsmünster in Meschede beheimatet. Mit der Wahl wechselnder Veranstaltungsorte hat jetzt jede der fünf beteiligten Bibliotheken die Chance auf ein Heimspiel“, so Jutta Ludwig, Leiterin der Stadtbibliothek Arnsberg.

Der Kartenvorverkauf beginnt in allen beteiligten Bibliotheken am 01. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 € und eignen sich auch prima als Weihnachtsgeschenk.

Für weitere Informationen und Anfragen stehen die Mitarbeitenden der veranstaltenden Bibliotheken gerne zur Verfügung.



Die LESartEN 2027 werden von der Sparkasse Mitten im Sauerland unterstützt.