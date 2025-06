Lern- und Begegnungsort in der Natur

Hegering Warstein feierte Fertigstellung der „Unsohle“ mit Freunden und Förderern

Die „Unsohle“, am Radwanderweg von Belecke nach Rüthen gelegen, ist ein Ort, an dem Natur und Menschen sich freundschaftlich begegnen. Der Hegering Warstein hat die Einrichtungen dort in den vergangenen Jahren ehrenamtlich erneuert und einen „außerschulischen Lernort“ geschaffen. Mit einem kleinen Fest bedankte sich der Hegering jetzt nach Abschluss bei den Helferinnen und Helfern, Freunden sowie Sponsoren.

Die Unsohle, am gleichnamigen Bachlauf und Teich gelegen, bietet auf ca. 1.000 Quadratmetern einen idealen Zugang zur Natur- und Erlebniswelt „Wald“. In vielen Stunden haben die Mitglieder des Warsteiner Hegerings das Areal bearbeitet. Neben dem „Freischnitt“ und der Befestigung des Geländes wurde die ehemalige Schutzhütte zu einem geschlossenen Raum umgebaut, der Löschteich sowie das Ufer gesäubert und mit einem neuen Geländer gesichert. Mit dem Baumlehrpfad, einem Wildbienen- und Insektenhotel nebst naturkundlichen Lehrtafeln, dem Teich, Trockenmauer und Totholzhaufen ist hier zudem ein vielfältiger Lebensraum für Pflanzen und Amphibien entstanden.

„Das großartige Engagement unserer Mitglieder, die materielle Unterstützung durch heimische Unternehmen und eine Förderung der Paul-Cramer-Stiftung haben wesentlich zum Gelingen des gesamten Projektes beigetragen“, betont Hegeringleiter Georg Grewe.

Im „grünen Klassenzimmer“ am Lernort Natur sollen künftig Kindergärten, Schulen und andere Bildungsträger motiviert werden, hier einzelne Unterrichtsstunden im naturkundlichen Kontext stattfinden zu lassen. Dies wird der Hegering mit seiner Rollenden Waldschule und zertifizierten Naturpädagogen begleiten. Nicht zuletzt soll das Areal als Ruhe- und Erholungsplatz für Radfahrer, Wanderer und Spaziergänger dienen und wieder von den heimischen Vereinen als Begegnungsstätte genutzt werden

Bürgermeister Thomas Schöne freute sich über die Einladung und ist beeindruckt vom Ergebnis der ehrenamtlichen Arbeit: „Eine Begegnungsstätte für Jung und Alt und ein Lernort mitten in der Natur – wenn sich lokale Vereine für solche identitätsstiftenden Projekte ehrenamtlich einsetzen, dann kann man das nur unterstützen. Die Unsohle ist für viele Menschen der Region ein wichtiger Teil ihrer Heimat.“