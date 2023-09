Leonard Arnold aus Sundern-Hagen unter den Besten der Welt

Am Sonntag, 10. September traten bei über 30 Grad Hitze die besten Triathleten über die Langdistanz in Nizza gegeneinander an, um einen neuen Weltmeister zu küren.

Der Franzose Sam Laidlow schreibt Geschichte in dem er die erste Ironman WM über die Langdistanz, die in Europa und nicht auf Hawaii ausgetragen wird, gewinnt. Für die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und dem abschließenden Marathonlauf, benötigte der Ironman WM Zweite aus 2022 eine Zeit von 8:06:22 Stunden gewinnt damit vor Patrick Lange (8:10:17 Stunden) und dem Dänen Magnus Ditlev (8:11:43 Stunden).

Sauerländer beim WM-Debüt auf Platz 19

Der Sauerländer Profi Leonard Arnold feiert sein WM-Debüt und erreichte in einer Zeit von 8:44:44 Stunden Platz 19 und wurde damit zweitbester Deutscher. Am Ende lieferte sich der aus Sundern-Hagen stammende Leonard einen packenden Zweikampf mit Landsmann Jonas Hoffmann, der 10 Sekunden später das Ziel erreichte. Unter den tausenden Zuschauern direkt am Strand von Nizza waren auch 10 Fans des „Lokomotive Arnold Supporters Club“ aus der Heimat, die ihren „Leo“ frenetisch anfeuerten.

Quelle: Leonard ARnold Sauerländer Fans unterstützten den „Kuhschiss-Hagener“ an der Strecke.



Der Mitfavorit und Ex-Weltmeister Jan Frodeno (Hawaii-Sieger 2015, 2016 und 2019) erwischte bei seinem letzten Profirennen einen schweren Tag und büßte beim Radfahren 13 Minuten auf Laidlow ein. Den abschließenden Marathon-Lauf nutzte der Ausnahmeathlet um sich gebührend von den vielen Fans zu verabschieden und sich für die außergewöhnliche Karriere feiern zu lassen und beendet den Ironman als 24. Das Deutsche Ergebnis komplettierte Franz Löschke auf Platz 25 in 8:57:34 Minuten.

2024 nach Hawaii

Leonard Arnold erwischte einen fast perfekten Start, in dem er sein Potenzial im Schwimmen voll abrufen konnte und mit der zweiten Gruppe, nur 1:30 Minute hinter der Spitze, das Schwimmen beendete. Auf der Radstrecke hatte er technische Probleme mit der Schaltung, kämpfte mit den hohen Temperaturen und verlor den Anschluss an die Gruppe rund um Patrick Lange.

Beim Laufen mobilisierte „Lokomotive“ Arnold die letzten Kräfte und lieferte eine der schnellsten Laufzeiten mit 1:19:32 Minuten für die ersten 21 km. Bei km 35 musste er jedoch den Schwierigkeiten beim Radfahren und der Hitze über den gesamten Tag Tribut zollen und zeitweise das Lauftempo stark reduzieren. Dadurch fehlten beim Marathonlauf die Reserven um noch einmal die Top 15 anzugreifen. Insgesamt beendeten die WM an der Côte d’Azur 2057 Triathleten über alle Altersklassen.

Quelle: Leonard Arnold Leonard Arnold (Bildmitte) mit seinen Fans nach dem WM-Ironman-Debüt in Nizza

Eine persönliche Einschätzung finden Sie im Video-Statement von Leonard Arnold über den Download Link unten.

„Am Ende bin ich sehr zufrieden mit Leo‘s WM-Debüt und Platz 19. Wir sehen nach wie vor noch viel Potenzial, sodass wir uns als Trainer und Athletengespann selbstbewusst die Qualifikation zur Ironman WM in Hawaii 2024 und eine Verbesserung der Platzierung als Ziel setzen“, resümiert Trainer Daniel Appelhans.

Video Statement Leonard Arnold zur WM: