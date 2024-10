Leonard Arnold am Samstag gegen die Weltelite

Kailua-Kona, Hawaii – Der Startschuss für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii fällt am Samstag, 26.10. um 18:25 Uhr MESZ (06:25 Uhr Ortszeit Hawaii), und die Augen der Triathlon-Welt sind auf das berühmteste Rennen der Sportart gerichtet. Die Weltmeisterschaft, die als härtester Triathlon-Wettkampf der Welt gilt, zieht erneut die besten Athleten aus aller Welt an. Die extreme Hitze bis ca. 30 Grad, der Wind und die harten klimatischen Bedingungen Hawaiis fordern den Athleten alles ab – eine wahre Herausforderung für jeden Triathleten und damit die perfekte Bühne für ein Saison-Finale der Superlative. Neben den absoluten internationalen Topfavoriten, ist auch der Sauerländer Leonard Arnold am Start und feiert seine Prämiere auf Hawaii.

Hitzeschlacht auf Hawaii: Sauerländer Leonard Arnold bei der Ironman Weltmeisterschaft

Dieses Jahr führt der Franzose Sam Laidlow die Favoritenliste an. Laidlow, der 2022 in Kona den zweiten Platz belegte und 2023 die Weltmeisterschaft in Nizza gewann, wird als einer der Hauptanwärter auf den Titel gehandelt. Die norwegische Konkurrenz um Kristian Blummenfelt, der 2021 den Ironman-Titel in St. George gewann, sowie Gustav Iden, der 2022 den Titel in Kona holte, zählen ebenfalls zu den Top-Favoriten. Beide haben in den vergangenen Jahren die Triathlon-Welt mit ihren beeindruckenden Leistungen aufgemischt und werden auch 2024, neben dem Dänen Magnus Ditlev, als starke Titelanwärter gehandelt.

Der Deutsche Patrick Lange, zweifacher Weltmeister von 2017 und 2018, kehrt ebenfalls nach Hawaii zurück. Lange konnte 2023 in Nizza mit der schnellsten jemals gelaufenen Marathonzeit bei einer Weltmeisterschaft (2:32 Stunden) den zweiten Platz hinter Laidlow sichern und will nun auf Hawaii seinen dritten Titel gewinnen. Nach seinen überzeugenden Auftritten in den letzten Rennen ist er eine große Hoffnung aus deutscher Sicht.

Der 29-jährige Leonard Arnold aus Sundern-Hagen hat sich bereits in den vergangenen Wochen intensiv in einem Höhentrainingslager in Utah/USA auf das Rennen vorbereitet. „Das Trainingslager in Park City lief wirklich vielversprechend. Wir konnten an vielen Stellschrauben drehen, um die Form zu optimieren. Die ersten Tage hier auf Hawaii sind jetzt besonders wichtig, um sich an die Hitze und die klimatischen Bedingungen zu gewöhnen,“ berichtet Arnold zuversichtlich. Arnold hatte sich bereits im April mit dem vierten Platz beim Ironman in Südafrika den Startplatz für die WM gesichert und hat in der bisherigen Saison bereits mehrfach bewiesen, dass er in der Weltspitze mithalten kann. Jetzt ist er bereit, sich mit den Besten der Besten zu messen und eines der größten Rennen seiner Karriere zu bestreiten.

In Park City sehr gut vorbereitet

„Leonard hat sich in Park City sehr gut vorbereitet,“ betonte sein Trainer Daniel Appelhans. „Die Bedingungen hier sind extrem, aber Leonard hat bereits in den ersten Tagen auf Hawaii gezeigt, dass er sich gut anpasst. Ich bin gespannt, wie er sich im Rennen schlägt – er hat das Potenzial, eine starke Leistung abzurufen.“

Neben Leonard Arnold und Patrick Lange sind mit Paul Schuster, Jonas Hoffmann und Finn Grosse-Freise weitere Deutsche am Start. Insgesamt kämpfen 55 Profis um den begehrten Titel der Ironman-Weltmeisterschaft Neben einen Platz in der Triathlon-Geschichte kämpfen die Profis um 375.000 US Dollar Preisgeld, welches unter den besten 15 Athleten aufgeteilt wird. An den Start gehen zudem ca. 2.500 Amateure.

Das Event wird weltweit Live-Übertragen. In Deutschland überträgt das ZDF im Livestream

auf sportstudio.de (ab 18:15 Uhr sowie im TV am 27.10. von 00:30 – 2:15 Uhr.

In der Nacht von 26. auf den 27. Oktober 2024 erfolgt die Umstellung auf Winterzeit. D.h. um 03:00 Uhr werden die Uhren eine Stunde zurück auf 02:00 Uhr gestellt.

https://www.zdf.de/sport/sportstudio-live/sportstudio-live-triathlon-ironman-wm-maenner-hawaii-100.html

Weiterhin erfolgt die Übertragung vom Veranstalter Ironman auf youtube:

https://www.youtube.com/@ironmantriathlon/streams

Fotos:

Anbei ein Link vom Hawaii-Fotoshooting, mit Fotos zur freien Verwendung. Bitte „Copyright Laura Schmatz“ angeben https://www.instagram.com/laura.schmatz/

https://apps.scrappbook.de/By_n1a4xkx

Weitere Informationen:

Startliste Profis: https://stats.protriathletes.org/race/im-hawaii/2024/participants

Leonard Arnold auf Instagram: www.instagram.com/leo_arno