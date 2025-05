„Lennestadt feiert – Stadtfest und Kulturwoche im August

Präsentation von Stadtfest und Kulturwoche (von links nach rechts):Simone Tesche-Klenz (Stadtmarketing Lennestadt), Clemens Lüdtke (Organisation Stadtfest und Kulturwoche), Maria Linneweber (Jugendtreff Kirchveischede), Bürgermeister Tobias Puspas, Simon Schnütgen (Jugendtreff Kirchveischede), Christa Maria Jürgens (Leitung Musikschule Lennestadt und Kirchhundem) Steffen Baumhoff (1. Vorsitzender Stadtmarketing Lennestadt e.V. – als Veranstalter) und Martin Steinberg (Organisation Stadtfest und Kulturwoche)

Neun Tage, zwei Formate, ein Ziel: Menschen zusammenbringen. „Lennestadt feiert“ – das ist weit mehr als ein neues Veranstaltungslabel. Es ist das Ergebnis eines kreativen Zusammenschlusses von Stadtfest und Kulturwoche. Und wer im August dabei ist, wird schnell merken: Hier lebt Gemeinschaft, hier pulsiert Kultur, hier klingt der Sommer.

Ein Stadtfest mit Herz und Haltung

Los geht’s am Freitag, 15. August, um 19 Uhr mit dem traditionellen Fassbieranstich. Doch dieser Abend steht nicht nur im Zeichen der Geselligkeit, sondern auch der Dankbarkeit: Die Stadt sagt „Danke“ – an all die Ehrenamtlichen, die Lennestadt Tag für Tag mitgestalten.

Der Samstag, 16. August, hat es dann in sich. Auf gleich vier Musikbühnen treten Künstler verschiedenster Stilrichtungen auf – alle Konzerte sind kostenlos. Dazu läuft auf dem Rathausplatz die 2. Offene Lennestädter Dartmeisterschaft. Und: Mit der neuen OT-Bühne – einer Kooperation mit dem Jugendtreff Kirchveischede e.V. – wird jungen Talenten eine eigene Plattform geboten. Der Singer-Songwriter Steve Burner macht den Auftakt, bevor die DJs Linix aus Stuttgart und Carpoolboy für Festival-Feeling sorgen. Wer sich fragt, wer hinter der Idee steckt: Simon Schnütgen und Maria Linneweber haben die Bühne federführend mitgestaltet. Ein kostenloser Busshuttle sorgt für entspannte An- und Abreise.

Am Sonntag, 17. August, zeigt sich das Stadtfest von seiner besinnlichen Seite. Ein interreligiöses Friedensgebet, bei dem fünf Religionsgemeinschaften an einem Tisch sitzen, setzt ein starkes Zeichen. Währenddessen gehört die Bühne dem Nachwuchs: Die Kinder-Rockband „Radau“ bringt junge Besucher zum Tanzen. Und auch Shopping-Fans kommen beim verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten. Der krönende Abschluss des Festwochenendes? „The Robbie Experience“ auf dem Marktplatz – ein echtes Highlight und laut Veranstaltern „ein Hochkaräter, wie ihn Lennestadt noch nicht gesehen hat“.

Ein Service am Rande: Eine kostenlose Wasserzapfstelle am Bürgermeister-Beckmann-Platz sorgt für Erfrischung bei hoffentlich strahlendem Sommerwetter.

Kulturwoche: leise Töne, große Stimmen

Nach dem Stadtfest ist vor der Kulturwoche: Am Sonntag, 24. August, beginnt der kulturelle Teil mit einem Konzert der „Meisterklasse Gesang“ im KulturBahnhof (17 Uhr). Elf internationale Gesangstalente präsentieren ihre Kunst, darunter die heimischen Stimmen Johanna Nies und Hendrik Schörmann. Der intime Rahmen (max. 80 Gäste) und der Eintritt von 10 Euro machen das Konzert zu einem echten Geheimtipp.

Zwei Tage später, am 26. August, gehört der Marktplatz den Seniorinnen und Senioren. „Serenada – Der Stadtseniorentag“ beginnt ab 14 Uhr, das Bühnenprogramm startet um 15 Uhr. Die Veranstalter bitten augenzwinkernd: „Sonnenschutz nicht vergessen!“

Den krönenden Abschluss bildet am Mittwoch, 27. August, das Konzert der Philharmonie Südwestfalen im Rahmen des „Spirituellen Sommers“. Ab 19.30 Uhr erklingt in der Schützenhalle Grevenbrück klassische Musik auf höchstem Niveau – ergänzt durch Gesangseinlagen von Teilnehmrn der Meisterklasse. Karten gibt’s ab 2. Juni – zum Preis von 29 Euro (ermäßigt 15 Euro).

Bürgermeister Tobias Puspas, Tabaluga-Darstellerin Marie Melcher (13) aus Fretter und Christa Maria Jürgens, Leiterin der Musikschule Lennestadt und Kirchhundem im Zeichen des Drachen.

Musicalhighlight: TABALUGA erobert Lennestadt

Das Abschlusswochenende vom 29. bis 31. August steht ganz im Zeichen des Drachen: Das Musical „TABALUGA“ kommt auf den Marktplatz!

Freitag & Samstag (jeweils 19 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) bringt die Musiktheaterklasse des GymSL mit 90 Schülerinnen und Schülern das Kultmusical auf die Bühne. Die Aufführungen unter freiem Himmel bieten freie Platzwahl. Karten sind ab 2. Juni im „WieWoWatt…in Lennestadt“ erhältlich – 12 Euro für Schüler, Studenten, Azubis und Menschen mit Behinderung, 17 Euro für Erwachsene. Bezahlt werden kann bequem per EC-Karte.

Stark durch Partnerschaft

Ein herzliches Dankeschön gilt den zahlreichen heimischen Unternehmen, die durch Sponsoring und Engagement zeigen, wie wichtig ihnen Kulturförderung in Lennestadt ist. Ihr Beitrag macht Formate wie „Lennestadt feiert“ erst möglich.

Fazit: Mehr als ein Fest

„Lennestadt feiert“ ist der Beweis, dass Kultur und Lebensfreude Hand in Hand gehen können. Es ist ein Fest der Begegnung, das Wertschätzung, Kreativität und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellt. Und es macht jetzt schon Lust auf den kommenden August.