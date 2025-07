„Lennestadt feiert“ – Musik, Miteinander und ein kleiner Drache

Wenn Stadtfest auf Kulturwoche trifft, dann wird gefeiert, was Lennestadt ausmacht: Gemeinschaft, Vielfalt und Kultur. „Lennestadt feiert“ ist ein neues Format mit Herz und Haltung. Über neun Tage im August hinwegzeigen Vereine, Schulen und Künstler, was in ihnen steckt.



Den Auftakt macht am 15. August das Stadtfest mit Fassbieranstich und einem großen Dank an das Ehrenamt. Der 16. August bringt gleich vier Musikbühnen auf die Beine. Dabei sind alle Konzerte kostenlos. Auf dem Rathausplatz steigt außerdem die Offene Lennestädter Dartmeisterschaft und die „OT-Bühne“ des Jugendtreffs Kirchveischede bringt mit DJs und Live-Musik Festivalflair. Sonntag folgt das interreligiöse Friedensgebet, ein Kinderkonzert mit „Radau“, verkaufsoffener Sonntag und als Höhepunkt: „The Robbie Experience“ auf dem Marktplatz.



„Dass 90 Jugendliche mit Tabaluga den Marktplatz bespielen ist ein kulturelles Geschenk.“ Christa Maria Jürgens, Leitung Musikschule Lennestadt und Kirchhundem



Die Kulturwoche startet am 24. August mit einem Gesangskonzert im KulturBahnhof. Es folgen der Stadtseniorentag „Serenada“ und ein Konzert der Philharmonie Südwestfalen. Und dann kommt er: „Tabaluga“.

Vom 31. August bis 31. August verwandeln 90 Schüler des GymSL den Marktplatz in eine Musicalbühne. Drei Aufführungen mit freier Platzwahl.



„Lennestadt feiert´ist ein Fest für alle – von Rockbühne bis Friedensgebet.“ Steffen Baumhoff, 1. Vorsitzender Stadtmarketing



Karten für die Veranstaltungen gibt es im WieWoWatt-Büro in Lennestadt und auch online: www.lennestadt.de