Lenne-Schiene: Gemeinsame Zukunft entlang einer starken Lebensader

Die Stadtvertretung Schmallenberg wird in ihrer nächsten Sitzung über einen richtungsweisenden Vorschlag beraten: Die interkommunale Zusammenarbeit entlang der Lenne soll fortgeführt und neu belebt werden. Was bereits im Rahmen des Projekts „Lenne-Schiene“ erfolgreich praktiziert wurde, soll nun konsequent weiterentwickelt werden – mit klaren Zielen und konkreten Zukunftsthemen.

Eine Region denkt gemeinsam

Die beteiligten Städte und Gemeinden eint mehr als ihre geografische Lage entlang der Lenne. Sie bilden einen zusammenhängenden Lebens- und Wirtschaftsraum, der vor ähnlichen Herausforderungen steht – und große gemeinsame Chancen hat. Die erneute Kooperation ist daher mehr als ein organisatorischer Schritt: Sie ist ein strategisches Signal für die Zukunft der gesamten Region.

Im Fokus stehen dabei Themen, die alle Kommunen gleichermaßen betreffen und nur gemeinsam sinnvoll zu lösen sind:

Umgang mit Starkregen und Hochwasser

Weiterentwicklung der Lenneroute als touristisches Rückgrat

Ausbau erneuerbarer Energien, insbesondere Freiflächen-Photovoltaik

Vernetzung moderner Mobilitätsangebote mit dem Radverkehr

Gerade in Zeiten zunehmender klimatischer und struktureller Veränderungen gewinnt die Zusammenarbeit entlang natürlicher Räume wie der Lenne an Bedeutung.

Synergien nutzen, Kräfte bündeln

Die Vorteile einer abgestimmten Vorgehensweise liegen auf der Hand:

Gemeinsame Planungen reduzieren Aufwand und Kosten, vermeiden Doppelstrukturen und erhöhen gleichzeitig die Schlagkraft gegenüber Fördergebern, Behörden und Institutionen.

Ob Förderanträge, Infrastrukturprojekte oder touristische Konzepte – im Verbund lassen sich Projekte nicht nur effizienter realisieren, sondern auch mit größerer Sichtbarkeit platzieren. Die Lenne wird damit zur verbindenden Achse einer Region, die ihre Entwicklung aktiv gestaltet.

Die Lenne als Lebensader des Sauerlandes

Für WOLL ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Neben der Ruhr zählt die Lenne zu den prägenden Lebensadern des Sauerlandes – landschaftlich, wirtschaftlich und kulturell.

Die sogenannte „Lenne-Schiene“ ist dabei nicht nur ein geografischer Raum, sondern auch ein attraktives Verbreitungsgebiet für Geschichten, Menschen und Ideen aus der Region. Hier verdichten sich Themen, die das Sauerland im Kern ausmachen: Natur, Bewegung, Wirtschaftskraft und Gemeinschaft.

Ein Thema mit Perspektive

Die Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit entlang der Lenne hat das Potenzial, in den kommenden Jahren zu einem prägenden Entwicklungsthema für das Sauerland zu werden. Projekte mit Strahlkraft, innovative Ansätze in Mobilität und Energie sowie eine stärkere regionale Vernetzung könnten hier entstehen.

Für WOLL ist klar: Die Lenneschiene bietet nicht nur Raum für konkrete Projekte, sondern auch für eine Vielzahl an Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.

Worte. Orte. Land. Leute. – entlang der Lenne.