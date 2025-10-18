Lenne – Historisches Dorf im Schmallenberger Sauerland

Lenne ist ein Ortsteil der Stadt Schmallenberg im Hochsauerlandkreis in Nordrhein-Westfalen. Auf 8,95 km² Fläche leben 390 Einwohner (Stand 31. Dezember 2024), was einer Bevölkerungsdichte von 42 Einwohnern/km² entspricht. Das Dorf liegt auf rund 350 m ü. NN im westlichen Schmallenberger Stadtgebiet und ist verkehrsgünstig an der Bundesstraße 236 sowie am Zubringer zum Rothaarsteig sowie dem Sauerland Radring angebunden.



Geografie und Nachbarorte



Durch Lenne fließt der Bach Uentrop, der aus dem gleichnamigen Tal kommend in den Fluss Lenne mündet. Umgeben von Wiesen und bewaldeten Höhen, grenzt der Ort an Fleckenberg, Wulwesort, Hundesossen, Milchenbach und Harbecke. Ein Landschaftsschutzgebiet sichert die freie Flur rund um die Ortsrandlagen. Lenne liegt geografisch (fast) inmitten des Naturparks Sauerland-Rothaargebirge.



Geschichte



Erstmals urkundlich 1072 als „Hof Leno“ im Klosterregister Grafschaft erwähnt, entwickelte sich Lenne rasch zu einer selbstständigen Pfarrei. Bereits 1221 wird die Dorfkapelle St. Vincentius genannt, die seither das geistliche Zentrum bildet. Auf der Karte „Westphalia Ducatus“ von 1645 ist Lenne kartografisch erfasst. Nach Eingliederung in das neue Amt Kirchhundem (1843) wurde die Gemeinde 1975 im Rahmen der kommunalen Neugliederung aufgeteilt: Lenne und Hundesossen kamen zu Schmallenberg, Milchenbach zu Lennestadt.



Pfarrkirche St. Vincentius



Die spätromanische Kirche stammt im Kern aus dem 13. Jahrhundert und wurde im Barock (1756) um Turm und Emporenjoch erweitert. Bei Renovierungen (1961–1963) kamen mittelalterliche Malereien mit Lebensbaum-Motiven und Sternen an der Decke wieder zum Vorschein. Kanzel und Seitenaltäre gehen auf den Bildschnitzer Johann Sasse zurück.



Dorfleben und Vereine



Lenne zeichnet sich durch ein reges Vereinswesen aus: Der MGV Unitas Lenne (gegründet 1898) ist mehrfacher Meisterchor in Nordrhein-Westfalen, Heimat- und Verkehrsverein, Schützen- und Schießsportverein, Feuerwehr und Jagdhornbläsercorps sorgen für kulturelle und soziale Vielfalt. 1998 gewann Lenne im Bundeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ die Silbermedaille. Im Jahr zuvor auf Landesebene die Goldmedaille. Im Jahr 2025 nimmt Lenne erneut am Landeswettbewerb teil.



Freizeit und Tourismus



Wanderer lockt der direkt am Ort vorbeiführende Rothaarsteig, Radfahrer nutzen den Sauerland-Radring, bei dem Lenne seit 2023 als Radwegekirche auch eine E-Bike-Ladestation und sanitäre Anlagen bereithält. Die Umwidmung der stillgelegten Bahntrasse Altenhundem-Wenholthausen zum Radweg vernetzt Lenne zusätzlich mit dem regionalen Radnetz.

Mit tiefer Geschichtsverankerung, lebendiger Dorfgemeinschaft und herausragender Anbindung an Wander- und Radwege verbindet Lenne authentische Sauerland-Idylle mit moderner Lebensqualität.