Lenne glänzt in Gold

Ein Dorf, das zeigt, wie Zukunft auf dem Land gelingt

Wer Lenne kennt, weiß: Hier halten die Menschen zusammen – nicht nur beim Schützenfest oder Adventsmarkt, sondern das ganze Jahr über. Nun wurde dieses Engagement mit der Goldmedaille beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ belohnt. Am 8. November 2025 nahm eine Delegation um Ortsvorsteher Michael Rickert im Haus Düsse in Bad Sassendorf die Auszeichnung aus den Händen von NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen entgegen. Die Freude war riesig – und sie gilt allen, die in Lenne mit Herz, Ideen und Tatkraft das Dorfleben gestalten. „Wir sind unendlich stolz auf Lenne“, sagt Bürgermeister Johannes Trippe. „Dieser Erfolg zeigt, was entsteht, wenn Jung und Alt, Vereine und Nachbarn gemeinsam anpacken.“



Gemeinschaft mit Ideen

Lenne überzeugte die Jury mit einem ganzheitlichen Konzept, das Tradition und Zukunft verbindet. Ein Vorzeigeprojekt ist die Umwandlung des ehemaligen Pfarrheims in die St.-Vincentius-Begegnungsstätte – heute das lebendige Herz des Dorfes. Ob Seniorenkaffee, Kindergruppe oder Chorprobe: Hier trifft sich das ganze Dorf. Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt Lenne Maßstäbe. Fünf Nahwärmenetze versorgen bereits ein Drittel aller Haushalte – gemeinschaftlich geplant, gebaut und betrieben. So wird Energie im Dorf produziert und bleibt auch dort.



Ein weiteres Herzensprojekt: die „Gartenzwerge“. Dabei zeigen die älteren Dorfbewohner den Kindern, wie man Gemüse anbaut, Blumen pflegt und Verantwortung für Natur und Umwelt übernimmt. Generationenübergreifender geht es kaum.



Gold für gelebte Zukunft

In Lenne wird Zukunft nicht verordnet, sondern gestaltet. Die Menschen hier reden nicht nur über Wandel – sie machen ihn. Mit der Goldmedaille ist das Dorf jetzt für den Bundeswettbewerb 2026 qualifiziert und darf sich bundesweit präsentieren Lenne ist damit ein strahlendes Beispiel für das, was das Sauerland ausmacht: Zusammenhalt, Engagement und Heimatliebe – und das Wissen, dass Zukunft auf dem Land dort beginnt, wo Menschen gemeinsam an sie glauben.

Lenne in Kürze

Stadt Schmallenberg, Sauerland

Einwohner: rund 900

Auszeichnung: Gold im Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 2025

Projekte:

• Neue St.-Vincentius-Begegnungsstätte

• Fünf Nahwärmenetze für nachhaltige Energieversorgung

• „Gartenzwerge“-Projekt für Kinder und Senioren

Ausblick: Teilnahme am Bundeswettbewerb 2026