Leidenschaft, Macht und Intrigen

Der Drahtzieher von Sarah Pines

„An diesem südafrikanischen Tag, der wie aus einem anderen Leben zu ihm herüberleuchtete, hatte er trotz Großwildjagd und dem feudalen Gehabe der »afrikanischen« Verwandtschaft (…) besonders Heimweh nach Iserlohn gehabt, nach Hohenlimburg und Hagen, nach den Wolkenbildungen des westfälischen Himmels, nach Burg Altena und den kargen Ufern der Lenne, Orte, die nach feuchtem Backstein und Drahtwinden klangen, nach fallendem Laub auch im Sommer und nach von Salpeter zerfressenen Tapeten.“

Theodor Hugo Hasselt ist Drahtseilfabrikant, groß, gerade, glattrasiert und nach Eau de Cologne duftend sitzt er selbst auf dem Sofa aufgefaltet wie ein Papierhut und ist dabei ewig auf der Suche nach einem ruhigen Platz für seine Zehenspreizübungen. Theodor ist Oberhaupt der zweitreichsten Familie des westlichen Sauerlandes, Unternehmer und geachteter Bürger. Bei einem Aufenthalt in Transvaal verliebt er sich unumkehrbar in seine Stief-Cousine Alba – klug, gebildet, musisch, mal keck plappernd, mal welk wie altes Gemüse, mit bedeutendem Haarschopf. Zu Hause auf dem Landgut in Iserlohn fügt sich Alba allerdings nicht wie vorgesehen in die Rolle der sittsamen Ehefrau. Alba ist alles, was Theodor sich vorgestellt hat, aber immer im falschen Moment und nicht für ihn. Wo er Pflicht ist, ist sie Lethargie, wo er Tradition ist, ist sie Moderne, wo er auf die Sitten hält, will sie provozieren. Und dann trifft Alba auf Albert, Theodors besten Freund aus Kindheitstagen und ewigen Konkurrenten, Sohn der reichsten Familie im Sauerland, und eine veritable Amour fou beginnt.

Die Autorin Sarah Pines ist im Sauerland, genauer in Iserlohn, und in Bonn aufgewachsen, hat Literaturwissenschaft in Köln und an der Stanford University studiert und wurde in Düsseldorf mit einer Arbeit über Baudelaire promoviert. Sie schreibt für die Kulturressorts der Zeit, der Welt und der NZZ. Pines lebt als freie Autorin in New York. „Der Drahtzieher“ ist ihr Debütroman und ein Epos über das schillernde Leben der Roaring Twenties und den Niedergang einer ganzen Welt.

Hardcover, 320 Seiten, erschienen am 21. August 2024 bei Diogenes, ISBN 978-3-257-07278-5, 24,00 Euro