Legowelten entdecken

LEbertiGO in Winterberg begeistert Klein und Groß

Von außen wirkt das Lego-Aktivmuseum in Winterberg beinahe unscheinbar. Betritt man die Halle, eröffnet sich jedoch eine Welt aus bunten Steinen: kleine Städte mit beleuchteten Straßen, schneebedeckte Landschaften im Miniaturformat, durch die die Eisenbahn fährt, und lange Gänge mit Vitrinen mit über 5.000 Lego Sets aus den letzten fast 70 Jahren ziehen die Besucher sofort in ihren Bann. In jeder Ecke und jeder Vitrine auf den 1.200 Quadratmetern gibt es etwas zu entdecken und an zahlreichen Tischen können Kinder und Erwachsene selbst kreativ werden.

„Angefangen hat das Ganze schon vor vielen Jahren“, erzählt Mio Espig, der das Aktivmuseum leitet. „Berthold Kernberg hatte Lego als Ausgleich zu seinem stressigen Alltag als Geschäftsführer eines Unternehmens für sich entdeckt. Als der Platz im Keller nicht mehr ausreichte und die Lego-Kartons immer mehr wurden, entstand die Idee einer Ausstellung. „Es ist schade, wenn all das im Keller steht und niemand es sieht. Wir wollten etwas schaffen, das man mit anderen teilen kann“, sagt Mio.



Mio selbst hatte zuvor einen eigenen kleinen Lego-Laden in Duderstadt eröffnet. Über einen Kontakt wurde Berthold auf ihn aufmerksam und fragte, ob er dabei wäre. „Ich kannte das Sauerland vorher überhaupt nicht und als er mich fragte, wie ich die Idee finde, hatte ich auch noch nicht bemerkt, dass er mich dabei mitgedacht hatte“, erinnert sich Mio. Nach vielen Gesprächen und der Besichtigung der Halle entschied er sich, nach Winterberg zu kommen und die Organisation zu übernehmen. So entstand 2023 LEbertiGO, eine Ausstellung, die Lego-Sammlungen präsentiert und gleichzeitig kleine und große Besucher aktiv einbindet.

Raum für Kreativität und gemeinsame Erlebnisse

Die Ausstellung richtet sich an alle Altersgruppen. Kinder können in speziellen Baubereichen ihre Lego-Leidenschaft entdecken und sich ausprobieren, während Erwachsene die Gelegenheit haben, sich noch einmal in ihre Kindheit zurückversetzen zu lassen und selbst zu Architekten zu werden. „Manche Großeltern oder Eltern bauen stundenlang mit den Kindern und man merkt, wie sie sich nach und nach wieder richtig darauf einlassen können“, erzählt Mio.

Besonders die Ferienaktionen sind ein Highlight: In den Herbstferien konnten Kinder an einem Lego-Bagger-Parcours teilnehmen, Stop-Motion-Filme drehen oder kleine Bauernhof-Szenen gestalten. Winzige Kühe, Schafe und Enten erwachten aus Legosteinen zum Leben. Auch diesen Winter wird es wieder die ein oder andere Aktionen geben, dann mit einem neuen Thema. Eine besondere Winter-Aktion ist auch der hölzerne Weihnachtsbaum, der bereits in den letzten beiden Jahren aufgebaut wurde. Besucher können kleine Lego-Anhänger basteln und den Baum damit selbst schmücken. „Die Kinder sehen dann direkt, wie ihre kleinen Bauwerke Teil der Ausstellung werden“, sagt Mio.

Neben den wechselnden Aktionen gibt es immer wieder neue, liebevoll arrangierte Lego-Sets und Miniaturlandschaften zu entdecken. „Es ist schön zu sehen, wie die Besucher hier eintauchen. Manche verbringen fast den ganzen Tag bei uns, bauen, schauen und lassen sich inspirieren.“

Blick in eine bunte Zukuft

LEbertiGO wird kontinuierlich weiterentwickelt. Mio plant neue Aktionen und Themen, damit die Ausstellung für Besucher immer wieder etwas Neues bereithält. „Mein Ziel ist, dass LEbertiGO ein Ort bleibt, an dem Kinder und Erwachsene kreativ sein können und gemeinsam Spaß haben, ein Ort, an den sie immer wiederkommen wollen. Es gibt noch viele Ideen, die wir umsetzen möchten, und wir freuen uns darauf, die Ausstellung weiter wachsen zu sehen.“



Kontakt:

In den Winterferien ist LEbertiGO bei Wind und Wetter für euch offen!

Öffnungszeiten: www.lebertigo.de

Bei Fragen: info@lebertigo.de