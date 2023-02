Lecker essen im Sauerland – bei diesen Restaurants ist es möglich

Das Sauerland gehört zu einer der schönsten touristischen Regionen in Deutschland, nicht nur aufgrund der einzigartigen Umgebung. Beliebt sind auch die kulinarischen Möglichkeiten, die vor Ort geboten werden. Einige heiß begehrte Restaurants sind vor allem in den Sommermonaten auf Wochen hin ausgebucht. Wir verraten Ihnen, wo Sie im Sauerland richtig gut essen können.

Zu Gast am Hennesee – das H1 direkt am zauberhaften See gelegen

Hier blitzt und blinkt das Geschirr, die Vögel zwitschern und der See reflektiert die Sonne. Im H1 wird auf eine moderne und zugleich ästhetische Umgebung geachtet. Ob im Sommer oder im Winter, lecker ist es hier immer. Besonders begehrt und schnell ausgebucht ist das Buffet-Angebot von Montag bis Samstag immer von 09:00 bis 12:00 Uhr. Wer am Sonntag kommt, darf sogar bis 13:00 Uhr brunchen und kann sich gleichzeitig eine Extra-Mütze Schlaf am Ruhetag der Woche gönnen. Hier lohnt es sich besonders, denn neben den klassischen Angeboten werden auch Sekt und Lachs angeboten.

Gemütlich wie bei den besten Freunden

Wer bei lieben Freunden zu Gast ist, wird schon einmal mit etwas Schmackhaftem aus dem hochwertigen Geschirr von Le Creuset beglückt. Ähnliche Emotionen entstehen auch beim Besuch im Hof Café, welches im wunderschönen Sundern zu finden ist. Ob Frühstück oder Kaffee & Kuchen am Nachmittag, wer hier ist, fühlt sich wohl. Das Café ist in einen alten Bauernhof integriert und beeindruckt durch die romantische Atmosphäre. Da immer mehr Menschen Nachhaltigkeit leben, achten die Betreiber vor allem auf regionale Kost.

Spannendes Spektakel in Arnsberg erleben

Das beschauliche Örtchen Arnsberg im Sauerland, bietet Fans von Krimiabenteuern etwas Besonderes. Hier kann im alten Rittersaal in Schloss Darkwood gespeist und zugleich gerätselt werden. Zahlreiche Shows befassen sich mit der Familiengeschichte der früheren Familie Asthonburry. Im Rahmen eines vier Gänge Menüs werden verschiedene Rätsel gestellt, die zur Unterhaltung beitragen. Alles ist so gestaltet, dass sich niemand allein fühlt.



Durch die gemeinsamen Aktivitäten entsteht sehr schnell Kontakt zur restlichen Gruppe. Hier dürfen also alle Menschen zusammenkommen, die gern mit neuen Leuten in Kontakt kommen. Auch Einzelspieler sind gern gesehen.

Für den weiten Blick – das Restaurant Weitblick

Im Ortsteil Amecke in Sundern befindet sich das Restaurant Weitblick, das seinen Gästen regionale Köstlichkeiten auftischt. Für Naturfans ist hier ein perfektes Ambiente erschaffen worden. Die Einrichtung erinnert so gar nicht an ein klassisches Restaurant, sondern eher an ein ansprechendes Wohnzimmer.



Unmittelbar neben dem hübschen Gasthaus befindet sich eine der beliebtesten Golfanlagen im Sauerland. Es lohnt sich also für Golfer, hier einmal vorbeizuschauen. Familiäre Atmosphäre ist ein häufig genutzter Werbeslogan für Restaurants, in Amecke wird es aber tatsächlich gelebt.



Ein Ausflugsziel für die ganze Familie, denn nicht nur der Golfplatz, sondern auch ein liebevoller kleiner Spielplatz liegt in direkter Umgebung. Wer zuvor noch ein paar Runden drehen möchte, findet in der Gegend sehr viele Naturpfade, die zum Erkunden einladen. Anschließend gibt es dann Kaffee & Kuchen oder zu späterer Zeit einen Leckerbissen von der Abendkarte.