Lebensqualität & Tourismus im Sauerland

Sauerland-Tourismus untersucht: So groß ist die Tourismusakzeptanz in der Region

Welchen Stellenwert hat der Tourismus im Sauerland für die Bürgerinnen und Bürger? Welche Auswirkungen hat er auf ihre Lebensqualität? Wie nimmt die heimische Bevölkerung den Tourismus wahr? Diesen spannenden Fragen will der Sauerland-Tourismus im Rahmen einer Tourismus- Akzeptanz-Studie nachgehen. Bis zum 13. Oktober sind alle Sauerländerinnen und Sauerländer deshalb aufgerufen, sich an der Online-Umfrage zu beteiligen.

„Unser Ziel ist es, das Sauerland nicht nur für unsere Gäste von außerhalb, sondern vor allem auch für die Bürgerinnen und Bürger in der Region erlebbar und lebenswert zu gestalten“, betont Dr. Jürgen Fischbach, Geschäftsführer beim Sauerland-Tourismus. Denn der Tourismus im Sauerland ist ein zentrales wirtschaftliches Standbein. Aber die Region mit ihrer malerischen Landschaft, den vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und den überregional bedeutsamen Sehenswürdigkeiten lockt jährlich nicht nur Millionen Tagesausflügler und Urlauber an, sondern bietet auch jede Menge Lebensqualität für Jung und Alt.

„Wir möchten verstehen, wie die Sauerländer den Tourismus erleben, welche Chancen und Herausforderungen sie sehen und welche Maßnahmen sie für ein harmonisches Zusammenspiel von Tourismus und lokaler Bevölkerung für wichtig erachten“, erläutert Fischbach weiter. Ziel sei es zudem, den Tourismus im Einklang mit den Einheimischen vor Ort weiterzuentwickeln. Dies sei ein wichtiger Faktor, um für den Wirtschaftszweig Tourismus zu sensibilisieren und aufzuzeigen, welche Auswirkungen die Branche auf die Lebensqualität der Bevölkerung hat.

Als Grundlage sollen die Ergebnisse der nun startenden Tourismus-Akzeptanz-Studie dienen, teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz im Sauerland. Die Umfrage nimmt etwa 15 Minuten in Anspruch. Unter allen Teilnehmenden werden lukrative Preise wie etwa eine Übernachtung in einem Hotel der „Sterne im Sauerland“ inklusive Abendessen oder Überraschungspakete der Veltins Brauerei verlost. Die Ergebnisse der Studie werden Anfang 2025 erwartet und in einem Bericht veröffentlicht. Basierend auf den Ergebnissen wird der Sauerland- Tourismus gemeinsam mit lokalen Entscheidungsträgern und Partnern Maßnahmen entwickeln, um den Tourismus im Sauerland nachhaltig zu gestalten und die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner weiter zu verbessern.

Alle Informationen zur Teilnahme an der Befragung erhalten Interessierte per E-Mail an umfrage@sauerland.com oder direkt über die Internetseite des Sauerland-Tourismus e.V. unter www.sauerland.com/umfrage.