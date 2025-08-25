Lebensgefühl der Region vermitteln

Wirtschaftsförderung der Stadt Warstein engagiert sich für Ärzte im Praktikum

Berufs-Praktika angehender Ärztinnen und Ärzte bei niedergelassenen Ärzten oder in Krankenhäusern, werden „Famulatur“ genannt. Sechs Medizin-Studentinnen und -Studenten absolvieren ihre Famulatur im Rahmen des Programms „Hands On“ in diesem Jahr im Kreis Soest – drei davon bei niedergelassenen Ärzten in der Stadt Warstein.

„Wir heißen die Studentinnen und Studenten herzlich willkommen und hoffen, dass sie ein positives Bild von der Stadt Warstein mitnehmen“, unterstreicht Bürgermeister Thomas Schöne. Dass sich die Ankömmlinge in der Region wohlfühlen, dafür soll das Projekt „Hands on“ sorgen, eine Kooperation zwischen der Wirtschaftsförderung des Kreises Soest, der Stiftung Maria Hilf Warstein und der Wirtschaftsförderung der Stadt Warstein. Es richtet sich an Studierende im klinischen Abschnitt, die Interesse an der Allgemeinmedizin haben. „Kerngedanke dieses Projektes ist, nicht nur Einblicke in den hausärztlichen Berufsalltag zu geben, sondern ganz bewusst das Lebensgefühl der Region zu vermitteln. Schließlich hat unsere Region viel zu bieten“, betont Dirk Risse, Leiter der Wirtschaftsförderung.

Einen Monat lang werden die drei Famulanten in der Stadt Warstein bleiben: Zwei Studentinnen absolvieren ihre Praktika in der Praxis Dres. med. Becher und Kollegen in Warstein, ein weiterer Student in der Hausarztpraxis Wilkeplatz in Belecke.

Zum „Hands on“-Programm gehörte dann die herzliche Begrüßung der Studierenden am Sonntag mit einem Willkommensgrillen in ihrer Unterkunft in Allagen. Ein Rahmenprogramm mit insgesamt acht Aktivitäten sorgt dafür, dass die Famulanten die Region gut kennenlernen. Einige der Aktivitäten finden im Gebiet der Stadt Warstein statt, nämlich das Willkommensgrillen, Besuche der Warsteiner Brauerei sowie der Warsteiner Internationalen Montgolfiade inklusive Nightglow und schließlich eine Tour ins Bilsteintal mit Tropfsteinhöhle und Bogenparcours.