„Lebendige Tradition auf dem Weg“ in Menden

Schützenausstellung Gut Rödinghausen

Vom 2. Februar bis zum 4. Mai 2025 präsentieren die Mendener Schützen in einer eigenen Ausstellung im Industriemuseum Menden auf Gut Rödinghausen die 400-jährige Geschichte des Schützenwesens in der Hönnestadt.



Vor mehr als vier Jahrhunderten sind die Schützen in der Stadt Menden erstmalig urkundlich erwähnt worden. Ihre damalige Aufgabe war die Verteidigung der Grenzstadt Menden vor äußeren Feinden. Aus diesen Ursprüngen bildete sich die heutige Schützentradition, bei der das gesellige Miteinander und das soziale Engagement im Mittelpunkt stehen.



In den Dörfern und den Stadtteilen haben sich im Laufe der Zeit Schützenvereine und Schützenbruderschaften in mehreren Entwicklungswellen gegründet. In ihrem jeweiligen zeitlichen und örtlichen Umfeld diente und dient das Schützenbrauchtum der Entwicklung der hiesigen Gemeinschaft, die sich in kulturellen, sportlichen und sozialen Bereichen ausdrückt.



Die Mendener Schützen fühlen sich unter dem Motto „Glaube – Sitte – Heimat“ in der Schützentradition des Sauerländer Schützenbundes und des Bundes der Historischen Deutschen Schützen beheimatet. Der Schützengedanke wird dabei über den örtlichen und regionalen Bereich hinaus mit den anderen Schützengemeinschaften in Westfalen, Deutschland und in den europäischen Ländern gelebt.



Das Schützenwesen ist einem ständigen Wandel unterworfen und passt sich laufend den aktuellen Gegebenheiten an, ohne seine Ursprünge zu vernachlässigen. Somit verwundert es nicht, dass die Mendener Schützen die Schützenausstellung im Jahr 2025 auf Gut Rödinghausen unter das Motto „Lebendige Tradition auf dem Weg“ gestellt haben.

Nicht die einzelnen Schützengemeinschaften werden vorgestellt, sondern gemeinsame Schwerpunkte des heimischen Schützenwesens, aber auch örtliche Besonderheitenn stehen im Mittelpunkt. In insgesamt sechs Schwerpunktbereichen haben sich die Schützenschwestern und Schützenbrüder auf die Suche gemacht: Von den Ursprüngen der Mendener Schützen über das soziale Engagement bis hin zum beliebten Vogelschießen reicht das Spektrum der Ausstellung.