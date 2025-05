Lebendige Städtepartnerschaft

Delegation aus Olsberg im erzgebirgischen Jöhstadt zu Gast

Gegenseitige Besuche erhalten die Freundschaft – und die Stadt Olsberg sowie ihre sächsische Partnergemeinde Jöhstadt im Erzgebirge pflegen eine solche Freundschaft seit vielen Jahren. Nun war wieder eine Delegation aus Rat und Verwaltung der Stadt Olsberg unter der Leitung von Bürgermeister Wolfgang Fischer im Erzgebirge zu Gast.

Den Auftakt machte dabei ein Empfang durch den Jöhstadter Bürgermeister André Zinn sowie Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrates im örtlichen Ratssaal. Neben dem Austausch über aktuelle Entwicklungen in den beiden Partnerstädten gehörten auch ein Besuch im Wintersportmuseum Oberwiesenthal sowie auf dem 1.215 Meter hohen Fichtelberg zum Programm. Seit fast 35 Jahren seien mit Jöhstadt hervorragende Beziehungen und persönliche Freundschaften gewachsen, unterstreicht Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer: „Und ich wünsche mir, dass auch in der nächsten Wahlperiode mit einem neuen Bürgermeister oder einer neuen Bürgermeisterin sowie neuen Ratsmitgliedern diese Städtepartnerschaft so lebendig bleibt.“