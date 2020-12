Leben und lachen, sterben und trauern.

Balthasar – Jung und Alt kennen diesen Namen nur allzu gut als einen der Heiligen Drei Könige, später dann auch als Schutzpatron der Wanderer und Reisenden. In Deutschland ist „Balthasar“ längst zum Inbegriff der Kinderhospiz-Bewegung geworden. „Mit dem Wort ‚Hospiz‘ wurden ursprünglich Herbergen auf langen Wegen bezeichnet. Als eine solche versteht sich auch das Kinder- und Jugendhospiz in der Kreisstadt Olpe“, so Rebecca Kranz, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Balthasar öffnete im Jahre 1998 seine Pforten. Bereits 1990 schlossen sich betroffene Familien zum deutschen Kinderhospizverein zusammen. Die Familien setzten sich zum Ziel, ein stationäres Kinderhospiz in Deutschland zu schaffen. Orientierung dafür bot die Kinderhospizarbeit in Großbritannien, wo 1982 mit dem „Helen House“ das erste Kinderhospiz weltweit eröffnet wurde.

Ein zweites Zuhause schaffen

In der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) fand sich 1997 ein Partner, der die Idee in enger Kooperation umsetzen konnte. Der damalige Geschäftsführer Joachim Bovelet und Werner Weber vom Deutschen Kinderhospizverein gehörten zu jenen, die alles daran setzten, ein zweites Zuhause für Familien mit einem unheilbar erkrankten Kind zu schaffen – bis zur Eröffnung des Kinderhospizes 1998 und darüber hinaus. „Es gehörte eine Menge Mut dazu, das erste Haus dieser Art in Deutschland zu eröffnen“, sagt Rüdiger Barth, Leiter des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar. „Denn die Arbeit unterscheidet sich wesentlich von allem, was es damals in Deutschland gab – etwa von der Arbeit in einem Erwachsenenhospiz. Wir begleiten die erkrankten Kinder und Jugendlichen schon ab der Diagnose, gemeinsam mit ihren Eltern und Geschwistern. Im Kinder- und Jugendhospiz Balthasar erleben sie glückliche gemeinsame Augenblicke, die auch in den schweren Zeiten des Abschiednehmens Kraft und Halt geben.“

Hospizleiter Rüdiger Barth (Foto Kathrin Menke)

Erste Einrichtung ihrer Art

Anfang 2009 wurde als erste Einrichtung ihrer Art in Deutschland das Hospiz für Jugendliche und junge Erwachsene eröffnet. Aufgrund des medizinischen und medizintechnischen Fortschritts werden die erkrankten Kinder, die noch vor wenigen Jahren aufgrund ihrer Erkrankung im Kindesalter verstarben, heute Jugendliche und junge Erwachsene. Sie können im Jugendhospiz Balthasar so selbstständig wie möglich leben. Elektrische Türöffner und eine Fernbedienung für Licht oder Rollos, die besonderen Angebote und die Mitarbeitenden unterstützen sie dabei. Rebecca Kranz macht deutlich, dass Balthasar die betroffenen Familien oft über mehrere Jahre begleitet. Barth: „Das gibt uns die Möglichkeit, besonders intensiv auf die erkrankten Kinder einzugehen und ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen. Und damit darf natürlich nicht Schluss sein, wenn aus Kindern Jugendliche und junge Erwachsene werden.“

Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar (Foto Kathrin Menke)

Erkranktes Kind immer im Mittelpunkt

Die Arbeit des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar inspirierte andere. Heute gibt es 16 Kinderhospize in Deutschland. Barth: „Im Mittelpunkt der Arbeit steht immer das erkrankte Kind. Seine physischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse und seine individuellen Fähigkeiten sind die Richtschnur für die Mitarbeitenden. Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar arbeitet außerdem seit Jahren mit dem Kinderpalliativzentrum Datteln zusammen, das auf die Versorgung lebensbedrohlich erkrankter Kinder spezialisiert ist.“ Acht Kinder und vier Jugendliche kann die Einrichtung in Olpe aufnehmen. Klinikclowns, Snoezelenraum, Musiktherapie und Therapiebegleithunde machen den Alltag bunt und fröhlich.

Volles Haus bei der Eröffnungsfeier im September 1998 (Foto privat)

CHRONIK

1990

Der Deutsche Kinderhospizverein wird gegründet. Gründungsmitglieder sind Familien mit unheilbar kranken Kindern. Ihr Hauptziel ist es, ein stationäres Kinderhospiz in Deutschland nach englischem Vorbild zu schaffen

1997

In der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) findet sich ein Partner, der die Idee in enger Kooperation umsetzen kann. Noch heute ist die Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH (GFO) Träger des Kinder- und Jugendhospiz Balthasar

September 1998

Eröffnung Kinderhospiz Balthasar Deutschlands erstes Kinderhospiz

März 2005

Gründung Thalita Kindertrauerzentrum

November 2005

Beginn der Grundseminare (Balthasar-Akademie)

August 2006

Gründung der „Kinderhospizstiftung Balthasar“ zur langfristigen Sicherung des Kinder- und Jugendhospiz

Januar/April 2009

Eröffnung des Jugendhospiz BalthasarErstes Hospiz für Jugendliche und junge Erwachsene inDeutschland

November 2010

klartext! startet, das Sorgentelefon und der Chatroom fürtrauernde Jugendliche und junge Erwachsene

Januar 2018

klartext!vorOrt, die Jugendtrauergruppe in Olpe, startet

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.kinderhospiz.de

Kontakt:

Kinder- und Jugendhospiz Balthasar

Maria-Theresia-Straße 30a

57462 Olpe

Tel. 02761926540

kontakt@kinderhospiz.de

Spendenkonto:

Kinder- und Jugendhospizstiftung Balthasar

Pax Bank Köln

IBAN DE23 3706 0193 0000 0190 11

BIC GENODED1PAX