Leader-Fördermittel für Vereine in Warstein

Lokale Arbeitsgruppe und Stadt Warstein rufen zu Antragstellung bis Mitte August auf

Die Stadt Warstein sowie die Lokale Arbeitsgruppe (LAG) des 5verBundes rufen gemeinsam die Vereine und Institutionen aus dem gesamten Warsteiner Stadtgebiet mit seinen neun Ortsteilen auf, in der laufenden Förderperiode geeignete Projekte für eine Förderung im Rahmen des Leader-Programms einzureichen. „Für die gesamte Region des 5verBundes stehen noch Fördermittel zur Verfügung“, erklären die Regionalmanagerinnen Michaela Gran und Anna Raneck-Kuhlmann.

Was steckt hinter Leader? Leader ist ein Förderprogramm der Europäischen Union zur Stärkung und nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums. Ziel ist es, innovative Projekte zu unterstützen, die die Lebensqualität vor Ort verbessern, die regionale Identität stärken sowie wirtschaftliche, soziale und ökologische Impulse setzen. Gefördert werden unter anderem Vorhaben in den Bereichen Dorfentwicklung, Nahversorgung, Tourismus, Klimaschutz, Digitalisierung und bürgerschaftliches Engagement.

„Das Leader-Förderprogramm ist ein ganz entscheidendes Mittel, um Projekte und Ideen vor Ort zu entwickeln“, erklärt Stefan Redder, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer der Stadt Warstein: „In der Vergangenheit haben bereits viele heimische Vereine und Gruppierungen von der Leader-Teilnahme profitiert. Deshalb ermutigen wir ausdrücklich, auch in der laufenden Förderperiode einen Antrag zu stellen.“

Für eine Bewilligung in 2026 müssen beschlussfähige Anträge bis spätestens Mitte August bei der Lokalen Arbeitsgruppe eingereicht werden, für Fördermittel im kommenden Jahr bis spätestens Mitte August 2027. Die Umsetzung muss bis zum 30. Juni 2029 erfolgen, die maximale Fördersumme pro Projekt liegt bei 150.000 Euro, die Förderquote bei bis zu 70 Prozent. Voraussetzung ist neben einer erforderlichen Zugehörigkeit zu einem Handlungsfeld der regionalen Entwicklungsstrategie des 5verBundes unter anderem eine öffentliche Zugänglichkeit. „Die Vereine und Gruppierungen aus dem Stadtgebiet beweisen immer wieder aufs Neue ihre Kreativität, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von Aktionen und Maßnahmen geht. Das Leader-Förderprogramm ist ein ideales Hilfsmittel, diese Vorhaben mit entsprechender Unterstützung in die Tat umzusetzen“, ergänzt Alexander Lange, Stabsstelle Ehrenamt bei der Stadt Warstein: „Gesucht werden Ideen, die das Leben in unserer Stadt Warstein bereichern, das Miteinander stärken oder zur nachhaltigen Entwicklung beitragen. Kreative und innovative Ansätze sind ausdrücklich erwünscht.“

Informationen zur laufenden Förderperiode, zur Leader-Region und zur Beantragung von Mitteln finden interessierte Vereine und Gruppierungen unter www.leader-5verbund.de. Auskünfte erteilen und Fragen beantworten die Regionalmanagerinnen Michaela Gran und Anna Raneck-Kuhlmann telefonisch unter 02942/9772558 oder per Mail an kontakt@leader-5verbund.de sowie Alexander Lange, Stabsstelle Ehrenamt bei der Stadt Warstein, telefonisch unter 02902/81265 oder per Mail an a.lange@warstein.de.