LAUSCHANGRIFF: Wer rettet Schmallenberg vor einem drohenden Großbrand?

Persönlicher Erfahrungsbericht mit einem Audio-Urban Game

Ich bin in eine spannende Rolle geschlüpft. Als Agent im Auftrag von Interpol habe ich gute 45 Minuten Zeit, eine drohende Katastrophe für die Stadt Schmallenberg zu verhindern. Nur ein Spiel, besser: ein Hörspiel. Die Ausgangslage bei dem interaktiven Live-Hörspiel ist ein drohender Brandanschlag auf die historische Altstadt Schmallenbergs. Dabei hat ein international bekannter Brandstifter mehrere Brandbomben in der Stadt versteckt. Im Spiel hat mich Interpol rekrutiert, um einige Rätsel zu lösen, die am Ende zu einem Codewort führen, das den Anschlag verhindern wird. Insgesamt zehn Stationen warten auf mich. Hier muss ich konzentriert zuhören, um keine Information zu verpassen. Zudem kommt es zu einigen herausfordernden Verfolgungsjagden, bei denen ich ordentlich ins Schwitzen komme.

Spannende Atmosphäre mit dramatischer Musik und actionstarken Soundeffekten

Gespielt wird das Audio-Urban Game mit dem Titel „Lauschangriff“ per App auf dem Smartphone und mit Kopfhörern. Diese kann man sich beim Schmallenberger Sauerland Tourismus ausleihen. Oder man bringt seine eigenen von zu Hause mit. Während des Spiels werde ich von einer Interpol-Agentin, die sich in Schmallenberg versteckt hat, durch die Stadt gelotst. Untermalt ist das Ganze mit dramatischer Musik und actionstarken Soundeffekten, die für eine spannende Atmosphäre sorgen.

Die Idee hinter dem Live-Hörspiel stammt von Kai Greupner und Sarah Hakenberg vom „nurguteleute Kreativbüro“. Dem Konzertveranstalter und der Kabarettistin brachen in der Corona-Pandemie die Veranstaltungen weg und so mussten sie sich etwas Neues ausdenken. Die Kulturschaffenden wollten ihrer Branche treu bleiben und entschieden sich schließlich für ein Audio-Urban Game. Als erstes schrieben sie eine Story für ihre Heimatstadt Warburg. Das Spiel erhielt so großen Zuspruch, dass die beiden Autoren nicht nur eine zweite Geschichte in Arnsberg etablieren konnten, sondern auch mit dem neuen NRW-weiten ADAC Tourismuspreis 2021 ausgezeichnet wurden.

Quelle: Schmallenberger Sauerland Tourismus

Der Verkehrsverein Schmallenberg und der Schmallenberger Sauerland Tourismus konnten die beiden Gründer davon überzeugen, auch hier ein Spiel zu entwickeln. In enger Zusammenarbeit dieser drei Parteien gelang es, die Produktion des Hörspiels innerhalb von vier Wochen fertigzustellen. Nun kann man die App „Lauschangriff“ sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store kostenlos downloaden. Eine Tour in einer der drei möglichen Städte kostet 4,99 €. Diese kann man einfach nach dem Öffnen der App mit einer der bekannten Zahlungsmethoden überweisen. Für Inhaber und Inhaberinnen einer Schmallenberger Sauerland Card ist das Audio-Urban Game in dieser Stadt kostenlos.

Für Gäste, die nach Schmallenberg kommen, aber auch für die Einheimischen empfehle ich, diese neue und interaktive Attraktion auszuprobieren und das große Rätsel zu lösen. Das Spiel ist für Menschen ab 14 Jahren konstruiert. Für die Zukunft überlegen Kai Greupner und Sarah Hakenberg, auch eine Hörspiel- Version für eine Großstadt zu entwickeln. Eine Sache kann ich noch verraten: Das Mitspielen lohnt sich! Am Ende wird es nochmals richtig spannend.