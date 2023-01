Laura Koch und Melina Hänsch in Topform

Winterberg (ske/asb). – Perfekt organisiert, sportlich auf hohem Niveau: Der erstmals in dieser Saison ausgetragene FIL Continental Cup – als Weltcup der Jugend A – war in der VELTINS-EisArena für die deutschen und insbesondere für die heimischen Rennrodlerinnen und -rodler ein voller Erfolg. Neun Nationen nahmen an der Veranstaltung des Continental Cups Europa teil, der nach Sigulda und Bludenz in Winterberg Station machte. „Wir sind sehr zufrieden“, erklärte Hans-Jürgen Köhne, der Vorsitzende des gemeinsam mit dem Sportzentrum Winterberg ausrichtenden Vereins BRC Hallenberg.

Erwartungsgemäß dominierten die Aktiven des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD) die Rennen. Bis auf den Doppelsitzer der Mädchen, den die Italienerinnen Alexandra Oberstolz und Katharina Kofler gewannen, setzte sich der BSD-Nachwuchs durch. Aus lokaler Sicht erfreulich: Das Rennen im Einsitzer der jungen Damen gewann Laura Koch (BSC Winterberg) vor Melina Hänsch (BRC Hallenberg). Beide hatten auch in den Rennen in Sigulda und Bludenz mit Spitzenresultaten auf sich aufmerksam gemacht. Mit Helena Trampe (SV Ilmtal Manebach) auf Rang drei erzielte der BSD gar einen Dreifacherfolg. Die Europa-Gesamtwertung der drei Rennen, in der in allen Disziplinen die BSD-Aktiven die Spitzenplätze belegten, ging an Melina Hänsch vor Laura Koch.

Für den Winterberger Stützpunkt, den Nordrhein-Westfälischen Bob- und Schlittensportverband (NWBSV) und Rodel-Landestrainer Frank Soccal waren das herausragende Ergebnisse, zumal auch Lara Hartmann vom BSC Winterberg überzeugte und in der VELTINS-EisArena unter den 19 Starterinnen Platz sechs belegte.

Am 11. und 12. Februar 2023 geht es zum nächsten Rennen nach PyeongChang. Hier findet die Generalprobe für die Olympischen Jugend-Winterspiele statt, die vom 19. Januar bis zum 1. Februar 2024 in der südkoreanischen Provinz Gangwon stattfinden. Umso bedauerlicher, dass der BSD keine Starter zu dieser Generalprobe nach Korea schickt. Zumindest hofft man am Stützpunkt Winterberg, dass die herausragenden Saisonleistungen von Melina Hänsch und Laura Koch bei der neuen Kadereinstufung im Frühjahr zum Aufstieg vom Nachwuchskader 2 (NK2) in den NK1-Kader des BSD berechtigen.

Bildzeile: Das siegreiche deutsche Trio mit Helena Trampe, Laura Koch und Melina Hänsch (v.l.). – Foto: SZW/Dietmar Reker