Launige Unterhaltung im höchstgelegenen Dorf Nordrhein-Westfalens

Altastenberg ist ein staatlich anerkannter Heilklimatischer Kurort und zählt zu den Höhendörfern der Stadt Winterberg. Altastenberg ist mit 740 bis 790 m ü. NN[2] der höchstgelegene Ort des Sauerlands und damit auch Nordrhein-Westfalens. Das Dorf hat mehr als 300 Einwohner. Der Tourismus ist der Hauptwirtschaftszweig in Altastenberg. Bekannt ist die Ortschaft unter anderen durch ihre Wintersportstätten. Zum nahen Skiliftkarussell Winterberg beträgt die Entfernung nur wenige Hundert Meter. Direkt am Ortseingang gibt es Skilifte, eine Loipe und eine Skisprungschanze (Westfalenschanze). Der so genannte Sahnehang wird im Winter von Skifahrern, Snowboardfahrern und Rodlern aufgesucht. Auch im Sommer ist der Ort wegen seiner Sportstätten und sonstiger Erholungsmöglichkeiten gut besucht. Altastenberg liegt direkt am Rothaarsteig am Kahlen Asten. Sehenswert ist auch die Kreuzbergkapelle.

Aus Kirchmeier wurde „Der Schöne Asten“

Früher bekannt als „Sporthotel Kirchmeier Altastensberg“ nennt sich heute das größte Hotel am Platz „DER SCHÖNE ASTEN – Resort Winterberg“ . In der Hotelbeschreibung heißt es: „Gönnen Sie sich eine Auszeit in unserem Hotel, geniessen Sie die wunderbare Natur gleich vor der Hoteltür, relaxen Sie in unserem großzügigen Wellnessbereich mit drei Saunen und Schwimmbad oder lassen sich mit einer wohltuenden Massage von Kopf bis Fuß verwöhnen. Nutzen Sie die vielfältigen Sportangebote in unserem Hause wie Kegeln, Billard, Kicker, Tischtennis und Fitness. Die Anlage erstreckt sich über ein Haupthaus und sieben Gebäude, die unterirdisch miteinander verbunden sind.“

Mit ausgewählten Arrangements lädt „DER SCHÖNE ASTEN“ auch die Winterberger, Schmallenberger und sonstigen Nachbarn des Höhendorfes am Rothaarsteig zu einem Kennenlernen-Besuch ein. Die Veranstaltungen sind auch besonders für Vereine, Gruppen und Clubs geeignet, gemeinsam einen unterhaltsamen und fröhlichen Abend zu verbringen.

26./27. Oktober 2022

28./29. Dezember 2022

15./16. März 2023

27./28. September 2023

23./24. November 2023

Die Veranstaltungen sind über das Hotel oder die bekannte Event-Plattform buchbar.

