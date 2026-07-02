Laufen im Sauerland: Diese 5 Routen sind voll im Trend!

Laufen hält den Körper fit und gesund. Im Sauerland gibt es einige schöne Strecken, die für Tagesläufer oder auch nur Jogger sehr gut geeignet sind. Die schöne Idylle der Umgebung kommt besonders gut zur Geltung, wenn man sich im eigenen Outfit wohlfühlt. Dann wird die Kleidung zur Nebensache und man kann sich voll und ganz auf die schönen Regionen einlassen. Wir stellen fünf beliebte Routen vor.

Der Genusslauf Schanze im Hochsauerlandkreis

Diese Route führt durch die tiefen Wälder rund um das Höhendorf Schanze bei Schmallenberg und ist bei Naturliebhabern beliebt. Der weiche Waldboden schont die Gelenke, erfordert aber durch viele Wurzeln und Steine eine höhere Aufmerksamkeit und Trittsicherheit. Hier sollte eine gute Ausrüstung Pflicht sein.

Wenn gute Laufsocken Herren begleiten und für ein sicheres Gefühl im Schuh sorgen, ist der Schutz bereits hergestellt. Polsterungen an den Fersen- und Zehenbereichen minimieren den Druck beim Laufen nach unten. Das atmungsaktive Material verhindert außerdem, dass Blasen entstehen und hält die Füße trocken.

Der Schloss- und Naturlauf in Arnsberg

Auf dieser Strecke kommen Architektur und schattige Passagen zusammen, es geht an der Ruhr entlang. Auch hier sollten gute Laufsocken Damen und Herren in jedem Fall begleiten, wenn es nach oben zur Schlossruine geht, von der ein herrlicher Blick über das Ufertal möglich ist.

Joggen im Höinger Feld

Wer einfach Freude am Laufen hat, es aber lieber auf flacheren Strecken angehen möchte, ist im nördlichen Teil des Sauerlandes im Höinger Feld bei Ense an der richtigen Adresse. Die asphaltierten Wirtschaftswege sind perfekt für Läufe mit hohem Tempo und entspannte Feierabendrunden. Es gibt kaum Steigungen, sodass die Atemfrequenz moderat bleibt.

Der Leistungsdruck steht hier nicht im Vordergrund, auch für Spaziergänger und Menschen mit Lust auf Nordic Walking ist die Strecke super. Die weiten Wege bieten Freude und erlauben es, den Kopf nach einem hektischen Arbeitstag freizubekommen.

Der Kurzrundweg Bigge beginnend ab Kessenhammer

Am richtigen Ort kann laufen die Gesundheit steigern und zugleich viel Freude bereiten. Wenn es auf den Sommer zugeht, ist der Biggesee im südlichen Sauerland besonders beliebt. Die kurze Rundstrecke ab dem Wanderparkplatz Kessenhammer führt direkt am Ufer entlang und ist für Ausdauerläufer wie geschaffen. Die kühle Brise von der Wasseroberfläche sorgt an heißen Tagen für eine angenehme Erfrischung.

Regelmäßige Runden unterstützen die Gesundheit, indem sie das Herz-Kreislauf-System stärken und die Lungenkapazität verbessern. Da es hier keine Stopps an der Ampel gibt, lässt sich im aeroben Bereich trainieren, was der Fettverbrennung zugutekommt.

Die Genkeltalsperre mit schönen Ausblicken im Bergischen Land

Direkt an der Grenze zum Sauerland gibt es diese reine Trinkwassertalsperre, die komplett für den privaten Autoverkehr gesperrt ist. Der rund zehn Kilometer lange Rundweg führt fast ausschließlich durch dichte Nadelwälder direkt am Wasser entlang und bietet absolute Ruhe und Natur.

Die Schotterwege sind gepflegt und erlauben ein gleichmäßiges Tempo über die gesamte Distanz. Hinter jeder Biegung eröffnen sich neue und schöne Ausblicke auf die Wasseroberfläche, sodass die sportliche Anstrengung für einen kurzen Moment in den Hintergrund rückt.