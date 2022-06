Laufbegeisterung beim Sauerland-Höhenflug-Trailrun

Nach einem Sololauf im Vorjahr gingen am Sonntag, 12. Juni über 400 Starter/innen bei strahlendem Sonnenschein auf die Strecken auf dem Höhenflug rund um Sundern-Hagen. Dabei standen wieder die Halbmarathon-Distanz, 10 km und 5 km sowie auf kürzere Distanzen für die Schülerinnen und Schüler zur Auswahl.

Neben zahlreichen Startern aus der Region, gab es auch Teilnehmer aus dem Ruhrgebiet und Ostwestfalen. Während die Jüngsten gerade 3 Jahre alt waren, gab es auch Läufer/innen mit bereits 78 Jahren.

Große Freunde gab es für alle Schülerinnen, die im Ziel Medaillen und Urkunden, bereitgestellt durch die Volksbank Sauerland, erhielten und für alle weiteren Teilnehmer, die hochwertige Holzpokale erhielten und sich im Ziel mit Veltins Alkoholfrei 0,0% erfrischen konnten.

Am schnellsten unterwegs über die Königsdistanz, den Halbmarathon, war Daniel Lang, bekannt von Instagram als „sauerlandrunner“, in einer Zeit von 1:25:51 Std. und Sarah Mexner vom Marathon Club Menden in einer Zeit von 1:49:24 Stunden. Über die 10 km waren Sarah Schäperklaus (LAC VELTINS Hochsauerland/TV Neheim) in 43:16 Min. und Tim Dally (Sport Schneider Trail Team) in 37:19 Std. erfolgreich. Dally konnte bereits mehrfach den Halbmarathon in den Vorjahren gewinnen. Alle weiteren Ergebnisse finden sich online unter www.hoehenflug-trailrun.de „Die Begeisterung wieder einen Trail-Wettkampf nach zwei Jahren mit großen Einschränkungen zu machen war Allen anzusehen. Es war eine rundum gelungen Veranstaltung. Wir bedanken uns herzlich bei den vielen ehrenamtlichen Helfern und bei den Sponsoren, der Volksbank, Naust Hunecke und Veltins sowie dem Sauerland-Tourismus, die den Trailrun erst möglich machen“, so das Fazit von Peter Nolte vom Organisationsteam und ergänzt: „Schon jetzt starten die Vorbereitungen für den Trailrun 2023, der nächstes Jahr am 11. Juni geplant ist.“

Alle Ergebnisse finden Sie hier:https://my.raceresult.com/190987/results

Endlich am Ziel

Quelle: Lukas Appelhans Schülerstart

Quelle: Lukas Appelhans Siegerehrung beim Sauerland Höhenflug Trailrun