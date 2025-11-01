Wo Hase und Fuchs sich „Gute Nacht“ sagen

Am südöstlichen Rand des Schmallenberger Stadtgebiets liegt Latrop – das „Ende der Welt“ für motorisierte Durchreisende. Hier beginnen historische Wälder, die zum Teil als Urwald belassen sind. Mit 202 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) zählt Latrop zu den kleineren Stadtteilen von Schmallenberg, überzeugt jedoch durch seine unberührte Natur und lebendige Dorfgemeinschaft.



Natur und Erholung

Durch den Ort fließt die Latrop, ein eiskalter, kristallklarer Bach, der einst Mühlen antrieb und heute Forellen liefert, die man vor Ort frisch genießen kann. An seinen Ufern wachsen Walderdbeeren, Himbeeren, Brombeeren und Heidelbeeren – ein Paradies für Kinder und Genießer.

Gleich hinter den gepflegten Gärten beginnt der Wald, in dessen Schatten ein Höhenspielplatz aus Buchen- und Fichtenmischwald zum Entdecken einlädt.

Historie und Wettbewerbserfolge

Bereits im Jahr 1257 wurde Latrop erstmals in einer Urkunde als „Latroph“ erwähnt. Bis zur kommunalen Neugliederung 1975 gehörte es zum Amt Grafschaft und ist seither ein schmuckes Stück der Stadt Schmallenberg.

Ohne Durchgangsverkehr blieb der Dorfcharakter erhalten. Die Dorfgemeinschaft investierte stets in die eigene Zukunft:

2000: Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden, unser Dorf hat Zukunft“ – Silbermedaille für Nordrhein-Westfalen. 2005: Bundesgold im Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ – gefeiert in Berlin. 2006: „Silbermedaille Europadorf“ beim europaweiten Wettbewerb für Dorferneuerung, knapp hinter einem holländischen Sieger.



Leben im Dorf

Latrop ist kein Museumsdorf – es pulsiert jung und aktiv:

In Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen werden Gäste persönlich umsorgt. Die St.-Josefs-Kapelle von 1906 und das Waldarbeitermuseum in der Alten Mühle (erbaut 1739 als Eisenhammer) bewahren das kulturelle Erbe. Vereine und Initiativen organisieren Dorffeste, Wanderungen auf dem Rothaarsteig-Talweg und Naturschutzprojekte.

Ausblick

Wer Stille sucht und zugleich Gemeinschaft erleben möchte, findet in Latrop ganzjährig sein Glück. Dieser Winkel des Schmallenberger Sauerlands bleibt ein Geheimtipp für alle, die Natur, Kultur und dörfliches Miteinander schätzen.

Latrop zeigt, wie ländliche Idylle und Zukunftsgeist Hand in Hand gehen: ein Dorf, in dem Hase und Fuchs einander noch „Gute Nacht“ sagen – und die Dorfbewohner ihre Geschichte selbstbewusst fortschreiben.