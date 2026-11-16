Adventsleuchten, besondere Einkaufsaktionen und Weihnachtsmarkt sorgen am 27. November für vorweihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt

Einkaufen, bummeln und die vorweihnachtliche Atmosphäre genießen: Am Freitag, 27. November 2026, lädt die Werbegemeinschaft „Meschede aktiv“ gemeinsam mit dem Stadtmarketing Meschede zum Late-Night-Shopping in die Mescheder Innenstadt ein. Insgesamt 20 Geschäfte öffnen ihre Türen bis 22 Uhr und bieten Besucherinnen und Besuchern die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre nach Weihnachtsgeschenken zu stöbern, die neuesten Trends zu entdecken und den Einkaufsabend mit einem Besuch des Adventsleuchtens und des Mescheder Weihnachtsmarktes zu verbinden.

20 Geschäfte laden zum Einkaufsvergnügen bis 22 Uhr ein

Ob Mode, Schuhe, Schmuck, Brillen oder Geschenkideen – beim Late-Night-Shopping zeigt sich die Vielfalt des Mescheder Einzelhandels. Die teilnehmenden Geschäfte laden zum ausgiebigen Einkaufsbummel ein und machen die Innenstadt auch in den Abendstunden zu einem attraktiven Treffpunkt. Mit dabei sind Schuhhaus Stratmann, DL Mode, WortReich, TK Nails Beauty und Spa, Brillen Rottler, Juwelier Christine, Tchibo, Fielmann, Mode Cruse Women und Fashion CECIL, Style In, Stilecht Mode, Schulte Optik & Hörakustik, Jeans Fritz, Paul und Pauline, Designer-Outlet Stilecht, DRK-Trödel, H&M, Kult sowie Schuhpark.

„Mit dem Late-Night-Shopping möchten wir zeigen, wie vielfältig und attraktiv das Einkaufen vor Ort ist. Die Kombination aus persönlicher Beratung, besonderen Einkaufserlebnissen und der stimmungsvoll beleuchteten Innenstadt macht diesen Abend zu etwas Besonderem“, so Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede. „Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher, die den Abend nutzen, um die Mescheder Geschäfte zu entdecken und gemeinsam die Vorweihnachtszeit einzuläuten.“

Adventsleuchten und Weihnachtsmarkt ergänzen das Einkaufserlebnis

Das Late-Night-Shopping ist Teil des ersten Adventswochenendes, an dem sich die Mescheder Innenstadt vom 27. bis 29. November beim Adventsleuchten in ein besonderes Licht taucht. Farbenfrohe Beleuchtung, angestrahlte Fassaden und kreative Lichtinstallationen entlang von Henne und Ruhr laden zu einem stimmungsvollen Spaziergang durch die Innenstadt ein.

Auch der Mescheder Weihnachtsmarkt auf dem Von-Stephan-Platz bietet Gelegenheit, den Einkaufsabend gemütlich ausklingen zu lassen. So verbinden sich am Freitagabend Einkaufsvergnügen, Lichterlebnis und vorweihnachtliche Stimmung zu einem besonderen Erlebnis in der Mescheder Innenstadt.

Das Adventsleuchten mit Late-Night-Shopping wird unterstützt von der Sparkasse Mitten im Sauerland sowie der Brauerei Veltins und der eiKo-Kramer GmbH.

Weitere Informationen zum Adventsleuchten, zum Late-Night-Shopping und zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.meschede.de/adventsleuchten.