Last Minute – so sparen Sie Geld bei der Urlaubsbuchung

Viele Urlaubssuchende warten mit der Buchung häufig bis zur letzten Minute, um so ein preiswertes Schnäppchen zu ergattern. Die Reiseveranstalter locken mit interessanten Last-Minute-Angeboten, die häufig billiger angeboten werden, als die Katalogpreise zu Beginn der Saison. Aber was genau ist ein Last Minute Angebot und was muss bei der Buchung beachtet werden?

Eine Last Minute Reise ist kurzfristig vor Reiseantritt noch buchbar und wird deshalb mit einem reduzierten Preis angeboten. Dabei kann es sich um Pauschalreisen handeln, aber auch nur um Flüge oder Städtereisen und Kreuzfahrten.

Wenn Sie auch vorhaben, spontan in den Urlaub zu düsen, sollten Sie dennoch einige Vorbereitungen mit einplanen. In diesem Artikel geben wir ein paar hilfreiche Tipps, damit der Last Minute-Urlaub nicht nur ein Schnäppchen wird, sondern auch die langersehnte Entspannung mit sich bringt.

Ab wann wird ein Angebot zum Last Minute Deal?

Laut dem Deutschen Reiserverband gehört eine Reise dann zum Last Minute Segment, wenn sie innerhalb der nächsten 14 Tage stattfindet. Die Veranstalter geben ihre Last Minute Angebote jedoch unterschiedlich frei, meist in einem Zeitraum von einem Tag bis zu mehreren Wochen. Somit variiert deren Definition von Last Minute.

Wie bucht man eine Last Minute Reise?

Eine Last Minute Reise wird genauso gebucht, wie eine gängige Pauschalreise. Der Ablauf unterscheidet sich lediglich darin, dass die Buchung kurzfristig getätigt wird und somit in der Regel Reservierungen mit Bedenkzeit nicht mehr möglich sind. Daher ist in der Regel auch der gesamte Reisepreis sofort bei der Buchung fällig und es wird für die Zahlung nur eine Kreditkartenzahlung oder eine SOFORT Überweisung akzeptiert. Dies wird allerdings unterschiedlich gehandhabt bei den jeweiligen Veranstaltern. Schauen Sie sich die verschiedenen Angebote gut an und lesen Sie vor allem die Vertragsbedingungen gut durch, bevor Sie fest buchen.

So sparen Sie Geld mit einem Last Minute Angebot!

Versuchen Sie, beim Reisedatum flexibel zu sein. Es lohnt sich, außerhalb der Ferienzeiten zu reisen.

Auch beim Abflughafen zahlt sich Flexibilität aus! Beispielsweise dann, wenn Sie von einem Airport in einem anderen Bundesland aus starten, wo zu Reisebeginn noch keine Schulferien sind.

Selbst das Klima vor Ort oder die Entfernung können die Preise einer Reise beeinflussen.

Wenn Sie ein Pauschalangebot mit Verpflegung buchen, müssen Sie vor Ort keine hohen Ausgaben mehr befürchten.

Flexibilität bei der Auswahl des Reiseziels kann dazu beitragen, ein echtes Schnäppchen zu finden. Legen Sie sich also nicht nur auf ein Land fest.

Seien Sie schnell mit der Entscheidung! Last Minute Angebote sind heiß begehrt und es kann vorkommen, dass sie einem innerhalb weniger Minuten vor der Nase weggeschnappt werden.

Vergessen Sie nicht, dass auch ein Last Minute Urlaub vorbereitet werden muss!

Damit Sie bei Ihrer Last Minute Reise nicht unvorbereitet in unangenehme Situationen geraten, die letztlich zu Stress und Unmut führen, ist ein wenig Vorausplanung noch stets sinnvoll.

So gilt es auch, die Fahrt zum Flughafen zu planen. Wollen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder gibt es jemand, der Sie fahren kann? Je nach Abflugzeit und Anzahl der Gepäckstücke erweist sich die Fahrt mit dem eigenen Auto am praktischsten. Hierfür muss jedoch genügend Zeit für die Fahrt zum Flughafen und das Parken eingeplant werden. Dabei lohnt es sich, vorab die Preise der unterschiedlichen Parkplatzanbieter am Flughafen zu vergleichen.

Gerade an den hochfrequentierten Flughäfen, wie zum Beispiel in Düsseldorf, sind die preiswerten Parkplätze nämlich häufig ausgebucht und das Langzeitparken kann somit sehr teuer werden. Sie suchen ein günstiges Parkhaus Düsseldorf Flughafen? Dann beziehen Sie doch auch die Privatanbieter in der Nähe des Flughafens mit in Ihre Suche ein. Diese bieten entweder preiswertes Parken mit praktischem Shuttle Transfer zum Terminal an oder den komfortablen Valet Service, bei dem Sie Ihr Auto einfach und schnell am Flughafen an einen Mitarbeiter übergeben.

Weiterhin sollten Sie bei einem kurzfristigen Urlaub auch immer vorab die Einreisebestimmungen des gewählten Reiselandes prüfen. Liegen alle benötigten Dokumente vor und sind diese bei Abflug auch noch gültig? Beim Auswärtigen Amt oder den jeweiligen Ländervertretungen in Deutschland können aktuelle Informationen eingeholt werden.

Vergessen Sie bei einer Last Minute Reise nicht, dass in manchen Ländern Reiseimpfungen empfohlen oder sogar vorgeschrieben sind. Auch die ärztliche Versorgung sollte durch eine Reisekrankenversicherung abgedeckt sein, damit Sie im Ernstfall die Arztkosten nicht selbst zahlen müssen.

Eine gut vorbereitete Checkliste hilft übrigens, an alles Wichtige vor einer Last Minute Reise zu denken und auch beim Gepäck nichts Wichtiges zu vergessen, wie zum Beispiel benötigte Medikamente, Mückenschutz, etc.

Wenn Sie sich vor dem Abflug nun auch noch ein wenig über das ausgewählte Land und die dortigen Gepflogenheiten informieren, dann steht einem erholsamen Urlaub nichts mehr im Wege und Sie können sich an Ihrem Reise-Schnäppchen erfreuen!