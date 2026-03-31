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Langjähriges Engagement für das Trinkwasser

Gleich mehrere Jahrzehnte im Einsatz für eine sichere und hochwertige Trinkwasserversorgung in der Region: Der Vorstand des Wasserverbands Hochsauerland (WVH) verabschiedete in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrere verdiente Vorstandsmitglieder.

31. März 2026 | < 1 Minute Lesezeit

Quelle: Wasserverbandes Hochsauerland

Wasserverband Hochsauerland dankt Vorstandsmitgliedern     

Die vor wenigen Monaten aus dem Amt geschiedenen Bürgermeister Ralf Péus (Bestwig), Stephan Kersting (Eslohe), Wolfgang Fischer (Olsberg) und Burkhard König (Schmallenberg) erhielten von Verbandsvorsteher Christoph Rosenau, Bürgermeister der Gemeinde Bestwig, ein Präsent sowie jede Menge anerkennende Worte.

Hintergrund: Im Wasserverband Hochsauerland arbeiten die Städte Hallenberg, Medebach, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern, Winterberg, die Gemeinden Bestwig und Eslohe sowie der Hochsauerlandkreis für eine sichere und verlässliche Trinkwasserversorgung zusammen. Unter Einschluss der Nutzung kommunaler Anlagen betreibt der Wasserverband einen geschlossenen, rund 121 Kilometer langen Leitungsverbund zwischen allen Verbandsmitgliedern. Zum Beispiel in Trockenperioden kann das Verbundsystem auf diese Weise Engpässe an einzelnen Punkten verlässlich ausgleichen. Betriebsführerin des WVH ist die Hochsauerlandwasser GmbH (HSW).

Ralf Péus hatte 20 Jahre lang im Vorstand des WVH mitgewirkt, bei Burkhard König waren es 16 Jahre. Stephan Kersting war fünf Jahre in der Vorstandsarbeit aktiv und Wolfgang Fischer 16 Jahre – davon fünf Jahre als Verbandsvorsteher. In seinen Dankesworten unterstrich Wolfgang Fischer, dass vom WVH alle Verbandsmitglieder – und deren Bürgerinnen und Bürger – profitieren: „So eine Verbundleitung ist keine Einbahnstraße.“ Im Wasserverband gebe es eine gute und konstruktive Zusammenarbeit, betonte auch Stephan Kersting – auch unterschiedliche Standpunkte werden fair und sachlich ausgetragen – mit dem Ziel einer sicheren Trinkwasserversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger.

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