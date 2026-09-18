Lange Saunanächte kehren zurück ins Lagunen-Erlebnisbad

Jeden ersten Freitag im Monat: Saunieren bis 1 Uhr – ab 18 Uhr inklusive Außenbecken

Schon im alten Bad waren sie ein fester Termin im Kalender vieler Gäste. Nach langer Pause kehren die Saunanächte zurück – in der erweiterten, attraktiven Saunawelt des neuen Bades und genau zur richtigen Zeit. Denn wenn es draußen früher dunkel und langsam kälter wird, ist ein langer Saunaabend der perfekte Weg, das Wochenende entspannt einzuläuten.

Von Oktober bis März heißt es an jedem ersten Freitag im Monat: Saunieren bis nach Mitternacht. Die Saunalandschaft bleibt dann bis 1 Uhr geöffnet und wird durch Themenaufgüsse ergänzt. So bleibt viel Zeit, den Abend entspannt ausklingen zu lassen – gerade in der kalten Jahreszeit ein Wohlgefühl, das lange nachklingt.

Ab 18 Uhr nutzen Saunagäste zusätzlich das Außenbecken des Lagunenbads und ab 23 Uhr auch den Rest der Badewelt. Während die Nachtluft klar und frisch ist, umgibt warmes Solewasser den Körper im Außenbecken, der Atem steigt in kleinen Wölkchen gen Himmel. Dazu laden der frisch bepflanzte Saunagarten, der Schneeraum als intensiver Kältekontrast und die Ruheräume mit kuscheligen Decken und einigen Erfrischungen zum Verweilen ein. Sechs Saunen, Gradierwerk, Dampfbad, Salz-Infrarot- Ruheraum und das Floating-Becken runden den Abend ab. Auch die Gastronomie „View“, direkt im Lagunen-Erlebnisbad, hat an diesen Abenden bis 1 Uhr geöffnet.

„Die Langen Saunanächte waren bei unseren Saunagästen besonders beliebt“, weiß Tourismusdirektor Norbert Lopatta. „Für Einheimische sind sie der entspannte Ausklang einer langen Woche, für Urlaubsgäste eine schöne Bereicherung ihres Wochenendes – eine kleine Auszeit mit großer Wirkung.“

Alle Termine und Informationen unter www.lagunenerlebnisbad.de.