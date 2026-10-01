Kulturschaffende und Stadtmarketing kooperieren und versprechen spannende Programmpunkte

Bereits zum dritten Mal findet die „Lange Nacht der Museen“ in der Stadt Warstein statt. Am Freitag, 9. Oktober, sind sechs Museen im Stadtgebiet von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Diese Veranstaltung ist eine Kooperation der Kulturschaffenden und dem Stadtmarketing Warstein e.V. Der Eintritt in alle Museen ist an diesem Abend kostenfrei.

Bei der letzten „Langen Nacht der Museen“ im Oktober 2024 fand die Aktion mit mehr als 300 Besucherinnen und Besuchern regen Anklang. Aus diesem Grund sind auch in diesem Jahr wieder alle Museen mit dabei: Haus Dassel, Allagen, das historische Ensemble Stütings Mühle, Belecke, das Stadtmuseum Schatzkammer Propstei, Belecke, das Kettenschmiedemuseum, Sichtigvor, das LWL-Psychiatriemuseum, Suttrop, und Haus Kupferhammer, Warstein.

Jeroen Tepas, Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, freut sich auf das beliebte Event: „Die teilnehmenden Museen werden überwiegend von ehrenamtlichen Vereinen betrieben. Die Orga-Teams haben ein spannendes Programm auf die Beine gestellt und hoffen auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.“

Einen Überblickt über alle Veranstaltungen bietet auch ein Flyer, der ab sofort in den Museen, an der Infothek des Rathauses sowie an vielen weiteren Stellen ausliegt.

Kunst und Handwerk zum Anfassen

Das Programm der Langen Nacht der Museen in der Stadt Warstein:

Haus Dassel, Allagen

17 bis 22 Uhr Individuelle Museumsbesichtigungen

ab 17 Uhr Schlüsselanhänger selbst gestalten (mit Jana und Arne Bierhoff)

18 Uhr Schatzsuche für Kinder (Grundschulalter) und Familien mit Taschenlampe/Stirnlampe (bitte selbst mitbringen)

18 Uhr und 20 Uhr Führungen durchs Haus Dassel

Kettenschmiedemuseum, Sichtigvor

17 bis 22 Uhr Schmiedevorführungen zu jeder vollen Stunde

Stadtmuseum Schatzkammer Propstei, Belecke

Individuelle Museumsbesichtigungen von 17 bis 22 Uhr

17:30 Uhr Musikalische Eröffnung (Ausbildungsorchester der Musikvereinigung Belecke)

17:30 Uhr Musikalische Eröffnung (Ausbildungsorchester der Musikvereinigung Belecke) 18 Uhr Schatzsuche für Kinder (Grundschulalter) und Familien

19 Uhr Musikalische Einlage (Ausbildungsorchester)

20 und 21 Uhr Sonderführungen „Propstei und ihr benediktinisches Erbe“

Historisches Ensemble Stütings Mühle, Belecke

17 bis 22 Uhr Führungen: Sägen und Stromerzeugung mit Wasserkraft „Wie war das?“ – Besichtigung des Stollenbunkers Führung zum Denkmal „Kleiner Speicher“

LWL-Psychiatriemuseum, Suttrop

Ab 17 Uhr: Führungen durch das LWL-Psychiatriemuseum mit Informationen zu ausgewählten Ausstellungsobjekten, zur Treisekapelle und zu den Angeboten der LWL-Gesundheitseinrichtungen im Kreis Soest

Haus Kupferhammer, Warstein

Ab 17 Uhr Kinderprogramm mit Elke Ibing: Basteln und Malen von Kupfi-Masken

Ab 17 Uhr Führungen durch das Museum und über die Geschichte der ehemaligen Bewohner