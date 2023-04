Landwirte ausgezeichnet und geehrt

Auf dem Foto v.l.n.r.: Stefan Belke (Kreislandwirt HSK), Heinz Hillebrand, Madlen Ortmann, Antonius Heppe, Cederic Pieper, Henrik Heinemann, Johannes Babilon, Paul Mues, Lukas Vogt, Hanna Löffler, Dr. Alfred Gerken (Kreisgeschäftsführer) – Foto: Landwirtschaftskammer Meschede

Am 29. März 2023 wurdne im Rahmen einer Feierstunde im Hennedamm Hotel in Meschede die Berufsurkunden an die Berufsabsolventen der Landwirtschaft verliehen. Außerdem ehrte die Landwirtschaftskammer NRW zwei Landwirte mit dem Goldenen Meisterbrief.

In Anwesenheit von Ehepartnern, Freundinnen und Freunden, Ausbildern und Eltern, zeichneten Kreislandwirt Stefan Belke und der Geschäftsführer der Kreisstelle Hochsauerland der Landwirtschaftskammer, Dr. Alfred Gerken, die jungen Berufskolleginnen und -kollegen mit den Berufsurkunden aus.

In seiner Begrüßung betonte Dr. Gerken die Wichtigkeit einer fundierten Ausbildung. Er appellierte an die Jugendliche: „im Bestreben nicht nachzulassen, sich weiterzubilden und Wissen zu mehren. Hier bietet sich im Anschluss an die abgeschlossene Ausbildung, besonders die in Meschede ansässige Fachschule für Agrarwirtschaft an. Dort kann der Abschluss zum Staatlich geprüften Agrarbetriebswirt erlangt werden.“

Die Landwirtinnen und Landwirte im Hochsauerland hatten den Wunsch geäußert, dass eine Übergabe der Gesellenbriefe an die jungen Kolleginnen und Kollegen in einem entsprechenden Rahmen stattfinden möge. Dies nahm die Kreisstelle Meschede der Landwirtschaftskammer auf und verband diesen Abend mit der Ehrung zweier Landwirtschaftsmeister.

Heinz Hillebrand aus Mittelsorpe und Antonius Heppe aus Radlinghausen hatten vor 50 Jahren ihren Gesellenbrief bekommen und wurden durch Kreislandwirt Stefan Belke den Anwesenden vorgestellt. „Es gibt Vieles im beruflichen Werdegang der Meister, das den anwesenden Jugendlichen als Vorbild dienen könnte“, so Stefan Belke. „Starkes ehrenamtliches Engagement begleitete die beiden Landwirtschaftsmeister ihr ganzes Leben“. Sowohl für den Berufsstand als auch in örtlichen Vereinen und Genossenschaften oder im Tourismus engagierten sich Heinz Hillebrand und Antonius Heppe. Nach der feierlichen Überreichung der Urkunde zum 50-Jährigen Jubiläum erzählten die beiden Landwirte kurzweilig über ihre schönen Erfahrungen aus dem Berufsleben. Neben den Jubiläumsurkunden überreichte Kreislandwirt Stefan Belke de Jubilaren noch eine Dankeschön-Präsent, das von der Raiffeisen Vital e.G. gestiftet wurde.