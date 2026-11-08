Landessieger aus dem Sauerland

Bühne frei und Glückwunsch für die Landessiegerinnen und -sieger aus Südwestfalen. Es gratulierten: WHKT-Präsident Berthold Schröder (links) sowie Ministerin Mona Neubaur (3. v. r.), Vize-Präsident Michael Neuhaus (2. v. r.) und Simone von Stein, DMH-Koordinatorin bei der HwK Südwestfalen (r.). – Foto: – Handwerkskammer Aachen

Wenn aus einem Stück Holz ein Möbelstück wird, aus Metall ein präzises Werkstück, aus Stein Gestaltung, aus Farbe Raumwirkung oder aus Technik Zukunft wird: Dann zeigt sich, was Handwerk kann. Im Krönungssaal des Aachener Rathauses standen 76 junge Handwerkerinnen und Handwerker aus allen sieben Bezirken der NRW-Handwerkskammern im Mittelpunkt, die in ihrem jeweiligen Gewerk genau das auf herausragende Weise bewiesen haben.

Sie wurden bei der Abschlussveranstaltung des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) als Landessiegerinnen und Landessieger der Deutschen Meisterschaft im Handwerk – German Craft Skills – als die Besten der Besten ihres Fachs in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Auch die Nachwuchshandwerkerinnen und -handwerker aus Südwestfalen waren mit zwölf Landessiegern stark vertreten.

German Craft Skills

Die Ausgezeichneten hatten sich zunächst auf Innungs- und anschließend Handwerkskammerebene durchgesetzt und nun auf Landesebene gezeigt, dass sie ihr Handwerk auf höchstem Niveau beherrschen.

Die feierliche Ehrung nahmen Mona Neubaur, stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, und WHKT-Präsident Berthold Schröder und vor. Von der Handwerkskammer Südwestfalen gratulierten Arbeitnehmer-Vizepräsident Michael Neuhaus und Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt.

Die Ehrung in Aachen war ein starkes Signal für die berufliche Bildung und für die Betriebe, die junge Menschen ausbilden, fördern und auf ihrem Weg begleiten. Denn Spitzenleistungen im Handwerk entstehen nicht zufällig: Sie wachsen dort, wo Talent auf gute Ausbildung, Vorbilder, Vertrauen und Verantwortung trifft.

Deutsche Meisterschaft im Handwerk

Mit den Landessiegerinnen und Landessiegern wurden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die beispielhaft für die Leistungsfähigkeit einer ganzen Generation im Handwerk stehen: engagiert, qualifiziert und bereit, Verantwortung zu übernehmen – in ihren Betrieben, in ihren Berufen und für die Zukunft des Landes.

Mit ihrem Sieg sind die erfolgreichen Handwerkerinnen und Handwerker eine Runde weiter: Jetzt geht es in den finalen Entscheidungen um die Deutsche Meisterschaft im Handwerk. Drücken wir die Daumen für die anstehenden Wettbewerbe. Die Schlussfeier auf Bundesebene findet am Samstag, 5. Dezember, in Berlin statt.

Erste Landessiegerin bzw. -sieger wurden:

Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Daniel Osebold (Marc Bürger Sanitär & Heizung, Eslohe)

(Marc Bürger Sanitär & Heizung, Eslohe) Dachdecker Justin Prein (Prein GmbH, Schmallenberg)

(Prein GmbH, Schmallenberg) Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, SP: Fleischerei, Enrico Becker (Metzgerei Jedowski GmbH & Co. KG, Balve)

(Metzgerei Jedowski GmbH & Co. KG, Balve) Informationselektroniker, EG: Büro- und Breitbandtechnik, Kim Nicolas Schuppener (Hees GmbH, Siegen)

(Hees GmbH, Siegen) Informationselektronikerin, EG: Gefahrenmelde- und Telekommunikationstechnik Mara Abendroth (Emil Weber GmbH & Co. KG, Siegen)

(Emil Weber GmbH & Co. KG, Siegen) Konditor Gregor Maria Timphus (Konditorei & Café Spetsmann GmbH, Iserlohn)

(Konditorei & Café Spetsmann GmbH, Iserlohn) Maurer Eugene Broschat (Verfuß GmbH, Hemer)

(Verfuß GmbH, Hemer) Metallbauer, FR: Konstruktionstechnik Simon Levermann (Berghoff Metallbau GmbH & Co. KG, Sundern)

(Berghoff Metallbau GmbH & Co. KG, Sundern) Orthopädietechnik-Mechanikerin Tanja Braun (Schindler Orthopädie GmbH & Co. KG, Siegen)

(Schindler Orthopädie GmbH & Co. KG, Siegen) Technischer Modellbauer, FR: Gießerei Robert Storm ( Modellbau SCHNEIDER GmbH, Olpe)

Modellbau SCHNEIDER GmbH, Olpe) Zerspanungsmechaniker, EG: Drehmaschinensysteme Marlon Schöfer (Gerhard Klees Metallbauerbetrieb, Burbach)

(Gerhard Klees Metallbauerbetrieb, Burbach) Zimmerer Jannik Schneider (Hausbau Langer GmbH, Wenden)

(Hausbau Langer GmbH, Wenden) Hier finden Sie die Listen der Landessiegerinnen und -sieger (Plätze 1 – 3) im Überblick:

Hier finden Sie die Listen der Landessiegerinnen und -sieger (Plätze 1 – 3) im Überblick: