Lakritz gilt seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Süßigkeit und ist der Wurzelextrakt des Echten Süßholzes. Im Süden Deutschlands, in der Schweiz und Österreich wird Lakritz als Bärendreck bezeichnet. Sauerländer haben in den vergangenen Jahren Lakritz unter anderem in Form des Getränkes Kettenfett besonders auf Partys und Events kennengelernt. In Finnland, Skandinavien und den Niederlanden ist Lakritze in Form von Lakritz-Stangen weit verbreitet.

Wie wird Lakritz hergestellt?

Die Rohlakritz wird aus dem Echten Süßholz extrahiert. Der Saft wird dann eingedickt und Gelatine, Mehl und Zuckersirup hinzugefügt. Je nach Land und Geschmack werden verschiedene Gewürze und Stoffe zugeführt. In der Regel sind das Salmiak, Pektin, Fenchelöl, Anis, Agar oder Stärke. Dabei wird zwischen salzigem und süßem Lakritz unterschieden. In Skandinavien wird mehr Salmiak beigemischt.

Welche Lakritz Geschmacksrichtungen gibt es?

Lakritz ist ein beliebter Snack. Zitrone, Minze, Heidelbeere-Himbeere und Schokolade zählen zu den beliebtesten Sorten. Als Geschmacksrichtungen gibt es zum Beispiel:

wild

erdig

süß

Türkisch Pfeffer

scharf

salzig

Besondere Sorten Süßholz Stangen

Die krautige Pflanze wurde schon immer gerne als beliebte Süßigkeit genutzt. Lakritz Stangen gelten als eine der beliebtesten Süßigkeiten weltweit. Die Süßholz Stangen können auch pur konsumiert werden. Eine beliebte Spezialität sind gefüllte Stangen. Diese sind mit Salmiakkonfekt gefüllt. Lakritz wird mit den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wie Himbeer- oder Minze-Füllungen gefüllt. Lakritsi Schoko und Zitrone gilt als klassische Süßigkeiten-Geschmack. Lakritz Stangen sind auch ein Stück Heimat. Jedes Land entwickelt seine eigene Lieblingsvariante. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das hängt natürlich auch stark vom jeweiligen Land ab.

Woher stammt Lakritz?

Süßholz stammt aus dem Vorderen Orient. Deshalb ist Lakritz vor allem in den Küstenregionen bekannt. Deshalb wurde Süßholz später dann an der Küste Englands, Skandinavien, Italiens und Frankreichs und in Deutschland angebaut. Die Niederländer verbrauchen zwei Kilogramm pro Person pro Jahr. Im Norden Deutschland werden mehr Lakritz Stangen gegessen als im Süden, wohingegen In Österreich hingegen fast gar keine Lakritz Stangen verzehrt werden.

Welche Geschmacksrichtung ist die Beste?

Es gibt keine beste Sorte, denn jeder Mensch ist anders und so sind auch die Geschmäcker. Die Südeuropäer bevorzugen eher fruchtige Sorten, die Skandinavier hingegen lieben Salmiak und würzige Varianten. Gefüllte Lakritz Stangen werden daher vor allem bei Südländern sehr geschätzt. Kinder sollten keine Lakritze mit hohem Salmiak-Gehalt essen. Es werden immer wieder neue Geschmacksrichtungen kreiert.

Was ist beim Kauf zu beachten?

Lakritz Stangen werden sowohl im Direkthandel als auch auf Online-Verkaufsplattformen angeboten. Größere Lieferungen für Fachgeschäfte oder Feste sind natürlich auch jederzeit möglich. Lakritz Stangen werden auch als Geschenk verpackt angeboten. Spezielle Geschmacksrichtungen oder Formen können auf Wunsch ebenfalls kreiert werden. Lieferungen werden an jede angegebene Adresse zugestellt.

Süßholz Stangen für besondere Anlässe

Für besondere Anlässe wie Feste oder Kindergeburtstage werden spezielle Geschenkpackungen zusammengestellt. Das können hübsche Verpackungen mit einer Geschmacksrichtung, aber auch solche mit unterschiedlichen Richtungen, sein. Natürlich lassen sich auch eigene Geschenkpackungen bestimmter Länder zusammenstellen. Andere Möglichkeiten sind beerige, würzige, schokoladige oder erdige Geschmacksrichtungen. Auch hier kann eine Mischung verschiedener Sorten oder einer einzigen zusammengestellt werden.

Lassen sich unterschiedliche Geschmacksrichtungen mischen?

Dabei kommt es darauf an, ob sich die jeweiligen Richtungen „vertragen“. Ein Hauch von Minze passt fast überall dazu, zu viel jedoch nicht. Schoko passt gut zu Vanille. Salmiak und Gewürze harmonieren ebenfalls. Früchte und Minze werden im mediterranen Bereich bevorzugt. Erdige und würzige Richtungen werden im Vorderen Orient bevorzugt. Früchte und Erden sind nicht jedermanns Geschmack. Letztendlich zählt, was Ihnen oder Ihren Freunden schmeckt. Es lohnt sich, an Feiertagen nach Aktionen Ausschau zu halten. Lakritze eignet sich immer gut als leckeres Mitbringsel, vor allem dann, wenn Kinder im Haus sind. Fans dieser traditionellen Süßigkeit können aus einer breit gefächerten Vielfalt wählen und somit immer wieder interessante, neue Kreationen probieren.