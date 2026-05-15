Lagunen-Erlebnisbad seit Christi Himmelfahrt wieder geöffnet

Die Zeit der Schließung wurde genutzt, um die technischen Anlagen zu prüfen, Wartungs- und Nachjustierungsarbeiten vorzunehmen und weitere Optimierungen aus dem laufenden Betrieb umzusetzen. Neben den turnusmäßigen Revisionsarbeiten wurden in verschiedenen Bereichen sichtbare Verbesserungen vorgenommen. Dazu zählen unter anderem Streicharbeiten, die optische Aufwertung des Eingangsbereiches sowie Optimierungen an der Lüftungstechnik.

Neues Schrank-System zur besseren Orientierung

Für die Gäste gibt es zudem neue praktische Ergänzungen. Ein digitales System zur Schrankbelegung soll künftig die Orientierung erleichtern: Auf Bildschirmen können Besucherinnen und Besucher erkennen, in welchen Bereichen noch freie Schränke zur Verfügung stehen. Auch die Beschilderung wurde weiterentwickelt. Teile sind bereits fertiggestellt, weitere Elemente befinden sich in der Ausarbeitung.

Darüber hinaus haben die Betreiber mehrere Anregungen von Gästen aufgegriffen. Im Ruhebereich stehen nun Kuscheldecken zur Verfügung, zusätzliche Ablagen und Haken wurden ergänzt, das Lichtkonzept wurde angepasst und in Teilen der Ruheräume soll künftig Musik eine entspannte Atmosphäre schaffen. Auch der Saunagarten wurde weiter begrünt.

Quelle: Tourist-Information Willingen

„Die Revision war von Beginn an als regulärer Bestandteil des Badebetriebs eingeplant. Gleichzeitig konnten wir die Zeit nutzen, um viele Erfahrungen aus den ersten Monaten aufzugreifen und das Bad an mehreren Stellen weiterzuentwickeln“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Mit der Wiederöffnung zu Christi Himmelfahrt startet das Lagunen-Erlebnisbad in die nächste Phase. Bad und Sauna stehen Gästen wieder zur Verfügung, während einzelne Detailarbeiten und Weiterentwicklungen im laufenden Betrieb fortgeführt werden.