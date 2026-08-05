Lagunen-Erlebnisbad baut seine Saunawelt kontinuierlich aus

Mehr Komfort, mehr Erholung, mehr Sommergenuss



Gleichzeitig bietet gerade der Sommer gute Gründe für einen Saunagang: Regelmäßiges Saunieren kann den Körper dabei unterstützen, sich besser an hohe Temperaturen anzupassen und auch an heißen Tagen belastbarer zu bleiben.

Der Saunagarten wird zum grünen Rückzugsort

Die weitere Bepflanzung hat den Saunagarten spürbar dichter, farbenfroher und einladender gemacht. Zusätzliche Liegen laden dazu ein, die Pausen zwischen den Saunagängen unter freiem Himmel zu verbringen – barfuß im Gras, mit Blick ins Grüne, während die Wärme langsam nachklingt. Gerade an warmen Tagen wird der Garten so zum besonders angenehmen Rückzugsort zwischen zwei Saunagängen.

Drinnen wartet ein Stück mehr Behaglichkeit. In den Ruheräumen liegen jetzt kuschelige Decken bereit – genau das Richtige, um nach der Abkühlung wieder herunterzukommen oder eine längere Ruhephase behaglich ausklingen zu lassen.

Und wer den Kontrast zum Sommer sucht, findet ihn im Schneeraum. Nach dem Saunagang trifft frischer Schnee auf erhitzte Haut – eine intensive Abkühlung, die sich gerade an heißen Tagen besonders gut anfühlt.

Erfrischung zwischen den Saunagängen

Zwischendurch darf es auch etwas für den Gaumen sein: Frische Obstteller sorgen für eine leichte, sommerliche Erfrischung. Am Wasserspender kann sich jeder Gast jederzeit nachschenken – die passenden Becher gibt es gegen Pfand an der Kasse und bei den Bademeistern.

Dahinter steckt ein einfacher Gedanke: Ein langer Saunatag verlangt dem Körper einiges ab , und ausreichend zu trinken ist bei sommerlichen Temperaturen und in der Sauna gleichermaßen wichtig. Obst, Wasser und schattige Ruheplätze im Freien machen aus dem Saunieren einen rundum entspannten Aufenthalt, der sich auch im Hochsommer mühelos in den Tag einfügt.

Ab 1. September: Außenbecken am Abend zurück für Saunagäste

Ab dem 1. September steht Saunagästen am Abend wieder das Außenbecken des Lagunenbades offen. Damit kommt eine weitere Möglichkeit hinzu, zwischen den Saunagängen in Bewegung zu bleiben und unter freiem Himmel ein paar Bahnen zu ziehen.

Ein besonderes Highlight bietet das Floatingbecken. Dieses ist mit 17 Prozent Salzgehalt dem toten Meer gleich. Besucher lassen sich wie schwerelos auf dem Wasser treiben und genießen die wohlige Wärme, während sie in den den Abendhimmel blicken.

Besonders im Spätsommer entfalten die Außenbecken ihren Reiz: die Wärme der Saunen, die kühler werdende Abendluft und das ruhige Gleiten durchs Wasser – drei Empfindungen, die ineinandergreifen.

Saunieren trainiert den Umgang mit Wärme

Gerade in der warmen Jahreszeit ist ein Saunabesuch mehr als reine Erholung – er ist ein kleines Training für den Körper. Durch den ständigen Wechsel von Hitze und Abkühlung lernt der Organismus, seine Temperatur besser zu steuern: Wer regelmäßig sauniert, empfindet hohe Außentemperaturen im Alltag deshalb oft als weniger anstrengend.

Auch nach Sport, einer Radtour oder ein paar Stunden im Garten ist die Sauna der ideale Ort zum Auftanken: Die Wärme lockert beanspruchte Muskeln, die anschließende Abkühlung macht wieder wach. Und ein Saunagang am späten Nachmittag oder Abend hilft dabei, einen heißen Tag ruhig ausklingen zu lassen.

Neues gibt es überall im Bad

Im Eingangsbereich des Lagunen-Erlebnisbads informiert eine neue Prospektwand über Ausflugsziele und Angebote in Willingen und der Region – ein praktischer erster Anlaufpunkt für alle, die ihren Besuch mit einem Tag im Sauerland verbinden möchten.

An die jüngsten Gäste ist ebenfalls gedacht: In einem separaten Bereich steht jetzt ein großer Kindertisch bereit. Er lässt sich für Kindergeburtstage buchen und gibt kleinen Feiernden und ihren Begleitpersonen einen festen Platz zum gemeinsamen Kuchenessen und für eine kleine Pause vom Badetrubel.