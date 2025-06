Längere Trails, mehr Matsch und Begeisterung

Am Sonntag, 8. Juni 2025, fand mit dem Sauerland-Höhenflug-Trailrun einer der größten und anspruchsvollsten Trailruns in Nordrhein-Westfalen statt. Über 600 Läuferinnen und Läufer, darunter 158 Schüler/innen, haben sich auf die verschiedenen Distanzen gewagt und beeindruckende sportliche Leistungen gezeigt – trotz herausfordernder Bedingungen wie Matsch auf der Strecke und Regenwetter. Am Start waren zahlreiche Läufer überwiegend aus dem Sauerland und dem Ruhrgebiet.

Der 11. Auflage zeichnete sich trotz des Regenwetters durch eine tolle Stimmung und eine großartige Atmosphäre aus. Alle Ergebnisse der verschiedenen Distanzen können auf der Ergebnisliste unter https://my.raceresult.com/315303/results eingesehen werden.

Organisationsleiter Peter Nolte zog ein äußerst positives Fazit: „Wir haben nochmals mehr Trails auf der 10 km und Halbmarathon-Strecke geschaffen. Weiterhin hatten wir eine Verlosung für Teams und wieder eine Sprintwertung. Viele Teilnehmer sind schon mehrfach bei uns gestartet – das in Verbindung mit viel Lob für die einzigartige Strecke und die gute Organisation ist eine tolle Bestätigung für unsere vielen ehrenamtlichen Helfer.“

Der Sauerland-Höhenflug-Trailrun wird auch im kommenden Jahr stattfinden. Der Termin für 2026 ist der 14. Juni. Der Anmeldestart ist im Oktober.

Das Helferteam freut sich bereits auf die nächste Ausgabe. Nolte betont: „Ohne das Engagement unserer Ehrenamtlichen und die Unterstützung unserer Sponsoren, Naust Hunecke, Goldbäckerei Grote, MPDV, Spedition ALS, Brauerei VELTINS und die Volksbank, wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich.“