LAC Veltins Hochsauerland blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Der 1. Vorsitzende Lothar Kramer eröffnet die Sitzung mit einem Rückblick auf die zahlreichen Erfolge der Athletinnen und Athleten des LAC bei den Deutschen und den FLVW Meisterschaften im vergangenen Jahr. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Stammvereinen, Trainer*innen und Ehrenamtlichen für die engagierte Unterstützung bei den vergangenen LAC Veranstaltungen. Beim Tagesordnungspunkt Vorstandswahlen ergaben sich einige Veränderungen. Der bisherige Geschäftsführer Markus Ricken stellte sein Amt zur Verfügung, um mehr Zeit in seinem Heimatverein investieren zu können und Michael Küsgen, bislang für die Pressearbeit und Moderation von Sportveranstaltungen zuständig, erklärte altersbedingt seinen Rückzug.

Quelle: LAC Veltins Hochsauerland Von links nach rechts: Lothar Kramer (1.Vorsitzender), Markus Rickes, Michael Küsgen, Volker Lehmenkühler (2. Vorsitzender).

Beide waren langjährige Vorstandsmitglieder und mit vollem Einsatz für das LAC unterwegs. Neu im Vorstand begrüßt werden konnten Sabine Eickelmann als Geschäftsführerin und Carmen Lahrmann und Uli Bretschneider, die von nun an die Pressearbeit übernehmen werden.

Am Ende gab es noch einen Ausblick auf kommende Termine , unter anderem das traditionelle Herbstmeeting und den Finnensturm in Neheim.