LAC-Leichtathletin Sylvia Hübner-Adams erfolgreich bei der Weltmeisterschaft in Südkorea

Die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft gehört zweifelsohne zu den sportlichen Höhepunkten in der Karriere eines Leichtathleten. Dieses Erlebnis durfte jetzt Sylvia Hübner-Adams vom Leichtathletik Centrum Veltins Hochsauerland bereits zum dritten Mal für sich verbuchen.

Bei der am vergangenen Wochenende geendeten Weltmeisterschaft der Masters im südkoreanischen Daegu trat die 65-jährige vom SSV Meschede in drei Einzeldisziplinen sowie im Werferfünfkampf jeweils in der Altersklasse W65 an und erkämpfte sich nennenswerte Platzierungen. In ihrer Paradedisziplin Hammerwurf erzielte die Athletin einen sensationellen sechsten Gesamtplatz. Sie warf das drei Kilogramm schwere Sportgerät 30,43 Meter weit.

In den Einzeldisziplinen Kugelstoßen und Gewichtswurf reichten ihr eine Weite von 8,43 Meter beziehungsweise 10,84 Meter jeweils für Platz 10. Im Werfermehrkampf erkämpfte sich Hübner-Adams in fünf verschiedenen Wurfdisziplinen insgesamt 3140 Punkte, was mit Platz 8 belohnt wurde. Auch wenn es bereits die dritte WM für Hübner-Adams war, so war die Teilnahme an der Meisterschaft in Südkorea wieder einmal „ein aufregendes Erlebnis“, resümiert die leidenschaftliche Sportlerin.