LAC-Athleten trumpfen bei FLVW Meisterschaften

Am vergangenen Sonntag, 9. Juni 2024, richtete der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen, kurz FLVW, den ersten von drei Wettkampftagen der FLVW-Meisterschaften der Altersklassen U16, U18, U20 sowie Männer und Frauen im Stadion Hacheney in Dortmund aus. Das LAC Veltins Hochsauerland wurde von 4 Athletinnen und 5 Athleten sehr erfolgreich vertreten.

Bereits mit dem ersten Startschuss stellten sich Oliver Ollesch (TSV RW Wenholthausen) und Niklas Klei (TuS Oeventrop) der Männerkonkurrenz über 400 Meter. Oliver sprintete in Saisonbestleistung von 48,81 Sekunden auf den Bronzerang. Niklas, erster der Meldeliste, stellte in 46,70 Sekunden erneut sein stabil hohes Niveau unter Beweis und kam zu Titelehren. Kaum 3 Stunden später standen beide erneut an den Blöcken, dieses Mal für die 200 Meter. Oliver sammelte in 22,24 Sekunden die zweite Saisonbestleistung ein und platzierte sich auf Position 6. Niklas setzte sich in einem starken Zweikampf mit Michael Bryan (TV Wattenscheid) in starken 21,45 Sekunden durch und holte sich den zweiten Titel an diesem Tag.

Quelle: LAC VELTINS HSK

Kurz darauf startete der „Marathon“ der 800-Meter-Läufe. Toni Grobbel (VfL Fleckenberg) ging mit gutem Beispiel voran, lief mit 2:13,71 Minuten eine neue persönliche Bestleistung. Platz 11 in der MJU18. Leider lief ihm in der Zielkurve ein anderer Läufer direkt vor die Füße, brachte ihn aus dem Tritt und verhinderte eine noch schnellere Zeit. Sein Bruder Luca Grobbel (VfL Fleckenberg) zeigte bereits in den Tagen zuvor, dass er in bestechender Form ist. Mit neuer PB von 1:58,40 Minuten erkämpfte er gegen starke U20-Konkurrenz Platz 3. Ebenso stark in Form präsentierte sich Carolin Rörig (TV Schmallenberg). Am 20. Mai konnte sie nach 20 Monaten endlich ihre persönliche Bestmarke (2:21,33min) durchbrechen, und das deutlich in 2:18,74 Minuten. Am Sonntag knackte sie als starke Zweitplatzierte in 2:17,61 Minuten ihre PB und zugleich die DM-Norm U18. Lya Bourgund (TV Schmallenberg) komplettierte als Viertplatzierte in 2:19,56 Minuten das super Ergebnis aus LAC-Sicht.

Bei den 14- und 15-jährigen Mädchen gingen Mona Vielhaber (TV Calle) und Greta Schmidt (TV Schmallenberg) aussichtsreich an den Start. Mona gestaltete die ersten 200 Meter ihres Zeitlaufes sehr vorsichtig und konnte sich am Ende dennoch in 2:27,53 Minuten über eine neue Bestzeit freuen, belohnt mit Platz 4. Die Mädchen der W15 mit Greta gingen es im schnellsten Zeitlauf sehr offensiv an. Sie zeigte ein strategisch kluges Rennen und musste sich im Zielsprint gegen zwei Wattenscheider Kontrahentinnen behaupten. Das Ergebnis waren 2:23,66 Minuten und der Silberrang. Allen drei Mädels war im Spurt die sehr schnellen ersten 200 Meter anzusehen.

Einziger LAC-Starter in einer technischen Disziplin war Erik Berghoff (TV Neheim). In der Weitsprungkonkurrenz der M14 zeigte er sich mit sehr guten Anläufen und Sprüngen. Der erste und dritte Versuch waren leider ungültig. In Durchgang zwei landete Erik bei 4,59 Meter, Saisonbestleistung. Die Ergebnisliste wies ihn am Ende auf Platz 13 aus.

Wir gratulieren Euch zu diesen tollen Leistungen!

Ergebnisse: https://ergebnisse.leichtathletik.de/Competitions/Resultoverview/13159