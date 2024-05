Kutschertage in Cobbenrode – Ein Spektakel für Groß und Klein

Die malerische Landschaft rund um den Luftkurort Cobbenrode wird am Pfingstwochenende Schauplatz eines einzigartigen Events sein – die Kutschertage am Stertschultenhof. Am Samstag und Sonntag den 18. und 19. Mai 2024 werden Kutscher aus nah und fern zusammenkommen, um an einer Vielzahl aufregender Aktivitäten teilzunehmen.

Der Höhepunkt des ersten Tages wird zweifellos die Ausfahrt rund um Cobbenrode sein. Kutschen, gezogen von majestätischen Pferden, werden eine Strecke von 15-20 Kilometern zurücklegen, während für die kleineren Pferde eine verkürzte Route angeboten wird. Die idyllische Umgebung bietet die perfekte Kulisse für diese entspannte Fahrt.

Perfekte Kulisse

Nach dieser ereignisreichen Ausfahrt steht am Abend ein besonderes Highlight auf dem Programm – der Kutscherball im Stertschultenhof. Ein geselliges Beisammensein, begleitet von Musik und Tanz, wird die Teilnehmer die Freude an diesem einzigartigen Hobby teilen lassen.

Am Sonntag startet der Tag mit einer weiteren kleinen Ausfahrt, um die Kutscher und ihre Pferde aufzuwärmen. Doch der eigentliche Höhepunkt des Tages ist die Qualifikation zum großen Preis auf dem historischen Vorspannhof „Stertschulten“. Hier werden die Kutscher ihr Geschick in einem Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden unter Beweis stellen. Am Nachmittag erfolgt dann das packende Stechen der Besten, um die drei besten Kutscher zu ermitteln, die bei der feierlichen Siegerehrung gebührend geehrt werden.

Quelle: Kutschertage

Von Pony bis zum Kaltblut

Interessierte Kutscher, sowohl Profis als auch Amateure, sind herzlich eingeladen, an diesem einzigartigen Ereignis teilzunehmen. Vom Pony bis zum Kaltblut, Groß und Klein – alle sind willkommen, solange die Pferde gesund und haftpflichtversichert sind. Für Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe des Stertschultenhofes ist gesorgt, und die Unterbringung der Pferde erfolgt in selbst mit gebrachten Paddocks.

Alle weiteren Informationen, sind zeitnah auf der offiziellen Website www.stertschultenhof.de verfügbar.

Anmeldungen und Rückfragen werden von Simone Winkelmeier per E-Mail an sw@stertschultenhof.de oder telefonisch unter +49 15 22 16 58 325 und von Matthias Hoffmeister telefonisch unter +49 160 97 99 71 74 entgegengenommen.

Die Kutschertage 2024 am Stertschultenhof versprechen nicht nur spannende Wettbewerbe und faszinierende Ausfahrten, sondern auch ein geselliges Miteinander für alle Pferdeliebhaber. Kommen Sie vorbei und erleben Sie ein unvergessliches Wochenende voller Charme, Tradition und der unvergleichlichen Verbundenheit zwischen Menschen und Pferd.