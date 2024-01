Kurzurlaub in der Caller Schweiz – eine der schönsten Regionen des Sauerlands

Mit seiner abwechslungsreichen Landschaft, harmonischen Wellnesseinrichtungen und einem vielfältigen Kulturangebot ist das Sauerland ohne Frage eine gute Destination für Urlauber. Allerdings dürften nur die wenigsten wissen, dass es sogar einen Ort gibt, deren Natur große Ähnlichkeit mit der Schweiz hat. Die Rede ist von der Caller Schweiz und für viele Wanderer gehört sie aus gutem Grund zu den schönsten Regionen des Sauerlands.

Das spricht für eine Reise in die Caller Schweiz

Als kleine Region im Sauerland kann die Caller Schweiz natürlich nicht mit dem Nachbarland mithalten, aber wer die Schweizer Natur mag und eine Alternative in Deutschland sucht, kann guten Gewissens ein Wochenende in der Region verbringen. Folgende Dinge sprechen für einen Kurzurlaub in der Caller Schweiz:

Historische Gebäude wie die Burgruine Wallenstein Idyllische Banken in unberührter Natur Regionale Spezialitäten wie Bergkäse, Eierschnecken und Sauerländer Schinken Tief eingeschnittene Flusstäler Traumhafte Panoramawege zum Wandern Viele mehrere Hundert Meter hohe Gipfel mit schöner Aussicht

Angesichts dieser Kriterien eignet sich die Region sowohl für Familien als auch Paare, die einen günstigen, naturnahen und ruhigen Kurzurlaub verbringen möchten. Die Caller Schweiz gehört übrigens zur Kreis- und Hochschulstadt Meschede, womit sich die Region auch für entspannungssuchende Studenten anbietet.

Schweizer Stadtfeeling gibt es nach wie vor nur in den Großstädten

Bevor wir näher auf einige der Highlights der Region eingehen, möchten wir hervorheben, dass die Caller Schweiz hauptsächlich Naturfreunde ansprechen dürfte. Was das angeht, kann sie ohne Frage mit der echten Schweiz mithalten. Die Landschaft und Natur ähneln stark dem, was wir von den Schweizer Bergen kennen, woher auch der Name herrührt. Wer hingegen das Schweizer Stadtfeeling erleben möchte, kommt nicht um eine Reise in eine der Großstädte herum, denn diesbezüglich hat die Caller Schweiz keine Ähnlichkeit mit der eigentlichen Schweiz. Die unumstritten beste Destination für einen Städtetrip ist Zürich. Als größte Stadt der Schweiz bietet das Finanz- und Wirtschaftszentrum alles, was Stadtliebhaber suchen, darunter Nachtclubs, Kulturstätten und Shoppingmöglichkeiten. Ein Flug nach Zürich ist von Deutschland aus bereits für 50 bis 200 Euro möglich. Als Abflughäfen kommen unter anderem Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart infrag

Ruhige Ortschaften zum Übernachten

Nach einer langen Wanderung möchten wir uns ausruhen und unsere Erlebnisse in aller Gemütlichkeit verarbeiten. Glücklicherweise befindet sich die Caller Schweiz in unmittelbarer Nähe zu einigen ruhigen Ortschaften, darunter den Stadtteil Calle. Der Ort liegt in einem Paralleltal der Ruhr und bis auf die denkmalgeschützte Kapelle auf der Schlade gibt es hier nicht allzu viel zu sehen. Dasselbe gilt für die Ortschaften Wallen und Windhäuser. Sie alle bieten günstige Übernachtungsmöglichkeiten mit regionalem Flair zu günstigen Preisen. Urlauber müssen zwar auf prunkvollen Luxus verzichten, aber dafür können sie leckere Spezialitäten wie Himmel und Erde probieren.

Selbst historische Gebäude können besichtigt werden

Bei einer Reise in die Caller Schweiz sollte die Schönheit der Natur im Vordergrund stehen. Bis auf Joggen, Radfahren oder Wandern sind nicht viele Aktivitäten möglich. Es gibt allerdings den ein oder anderen Kulturschatz. Neben der denkmalgeschützten Kirche St. Severin gilt es vor allem die Burgruine Wallenstein zu nennen. Die hochmittelalterliche Höhenburg wurde vermutlich im 12. Jahrhundert erbaut und im Dreißigjährigen Krieg fast vollständig zerstört. Lediglich von der starken Schildmauer sind nach wie vor große Teile erhalten.

Wanderer dürfen sich über schöne Aussichtspunkte freuen

Wie es sich für einen Wanderort gehört, gibt es in der Caller Schweiz viele schöne Aussichtspunkte. Der Grund dafür sind die mehrere Hundert Meter hohen Gipfel, auf die man beim Wandern regelmäßig trifft. Von einigen Gipfeln ist eine schöne Aussicht auf den Stadtteil Wallen möglich. Andere bieten hingegen einen tollen Blick auf die Burgruine Wallenstein.