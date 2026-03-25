Kurzreisen bündeln Erlebnis und Ausgaben

Warum Willingen darauf gut vorbereitet ist



Die Reiselust in Deutschland erreicht ein Rekordniveau. Kurzreisen werden immer beliebter und generieren deutlich höhere Tagesausgaben als längere Urlaube. Das zeigt eine aktuelle Erhebung der Stiftung für Zukunftsfragen. Willingen profitiert davon. Die Region liegt nahe und bietet viele erlebnisreiche und hochwertige Freizeitangebote.

Studie: Kurzreisen nehmen zu und sind ausgabenintensiver

Die Studie nennt mehrere Entwicklungen, die für den Tourismus in Willingen relevant sind. Kurzreisen nehmen zu und verursachen deutlich höhere Tagesausgaben als lange Aufenthalte. Viele Menschen betrachten Zeit im Urlaub als knappes Gut. Sie nutzen ihre Tage zunehmend intensiver. Besonders ausgabenfreudig zeigt sich laut Untersuchung die Altersgruppe der 35- bis 55-Jährigen.

Hohe Erlebnisdichte als Vorteil für Willingen

Wenn Gäste nur wenige Tage Zeit haben, wollen sie möglichst viel erleben. Dafür brauchen sie hohe Erlebnisdichte und gute Qualität. Genau das bietet Willingen. Die Region bündelt zahlreiche Freizeit- und Outdoorangebote nah beieinander und ermöglicht Urlaubserlebnisse unterschiedlichster Art. Die Altersgruppe der 35- bis 55-Jährigen gehört zudem zu den wichtigsten Gästesegmenten in Willingen.

Ausgabenbereitschaft in bestimmten Segmenten

Auch in Willingen sind die Ausgaben im Kurzurlaub pro Tag und Urlauber höher, insbesondere im Wintersport, den MTB- und Bikepark-Bereich sowie den Motorradtourismus. In diesen Segmenten nutzen Besucher häufig zusätzliche Angebote wie Verleih, Gastronomie oder Serviceleistungen oder kaufen Tickets.

Blick auf die Osterferien

So aufgestellt blickt der Tourismus in der Region optimistisch ins Jahr 2026. Der Blick richtet sich nun auf die Osterferien, in denen viele Familien als Urlaubs- oder Tagesgäste nach Willingen kommen. Zusätzlich sorgt das Spring Festival vom 6. bis 11. April für eine gute Grundauslastung.

Lagunen-Erlebnisbad komplettiert das Angebot

Seit Dezember ergänzt das Lagunen-Erlebnisbad das Angebot. Es ist eine attraktive Schlechtwetteralternative, die ihre besondere Bedeutung jetzt im Frühjahr voll ausspielen kann. Das Bad steigert die Aufenthaltsqualität und erweitert die Möglichkeiten für Freizeit und Erholung.

„Kurzreisen werden auch künftig weiter an Bedeutung gewinnen“, ist Tourismusdirektor Norbert Lopatta überzeugt. „Wir setzen auf hohe Erlebnisdichte und starke Angebote. So bieten wir unseren Gästen auch in wenigen Tagen ein besonders intensives Urlaubserlebnis.“