Kurfürst, Adel, Bürger – Wie wir wurden, was wir sind

Führungen durch die Dauerausstellung im Sauerland-Museum

Das Sauerland-Museum lädt zu Führungen durch die Dauerausstellung ein. In kleinen Gruppen bis zehn Personen werden interessante Details über die Geschichte des Sauerlands vermittelt, angefangen in der Steinzeit über die Zeit der Kurfürsten und Preußen bis heute. Die nächsten Führungen finden statt am: Sonntag, 25. Oktober, 14 Uhr, Sonntag, 1. November, 14 Uhr, und am Sonntag, 8. November, 14 Uhr. Die Ausstellungsführung dauert ca. 90 Minuten und kostet für Erwachsene 7,50 Euro inklusive Eintritt, ermäßigt bzw. Kinder 3,50 Euro inklusive Eintritt.

Beim Besuch des Museums ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske verpflichtend und der Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen ist einzuhalten. Die Ausstellungsräume im Museum bieten genug Platz, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Da alle Führungen auf zehn Teilnehmer begrenzt sind, ist eine vorherige verbindliche Anmeldung erforderlich unter Tel. 02931 94-4444 oder unter sauerlandmuseum@hochsauerlandkreis.de.