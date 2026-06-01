Kunstausstellung „Menschenbilder“ im Klostergartenmuseum Oelinghausen

Die Künstlerin, Gabriele Schönweiß, zeigt den Besuchern eine breite Palette von Gesichtsdarstellungen, die Emotionen und vielfältige Gefühlslagen ausdrücken. Erwartungen, Zuwendung, Skepsis, Nachdenklichkeit, Zurückgezogenheit aber auch Zorn und böse Blicke kann der Betrachter in den Gesichtern lesen.

Gabriele Schönweiß hat die Ideen für ihre Bilder in der Natur gefunden. Sie hat die Gesichter in den Oberflächenstrukturen von Steinen entdeckt, ganz so wie man auch Bilder in den Wolken sehen kann. Dass sie für Gesichter empfänglich ist, das liegt wohl an ihrem Werdegang. Neben dem Kunststudium hat sie Kunsttherapie und Sonderpädagogik studiert und lange Zeit als Kunsttherapeutin gearbeitet.

Zum Verständnis ihrer Werke stellt sie auch ihre künstlerische Arbeitsweise vor – wie aus den Strukturen der Steinoberflächen die Gesichter mit Acrylfarben herausgearbeitet werden, wie die Gesichter fotografisch erfasst und digital weiterbearbeitet werden, und all die verschiedenen menschlichen Stimmungslagen zum Ausdruck kommen. Dabei fällt auf, es entstehen ausdrucksstarke und ernste Antlitze, „Steine lachen nicht“, wie ein Besucher anmerkte.

Abstrakte Graphit- und Bleistiftzeichnungen menschlicher Gesichter zeigen eine weitere Seite ihrer künstlerischen Arbeit. Vielfach sind diese Bilder auf die wesentlichen Konturen eines Gesichtes reduziert und phantasievoll interpretiert. Mit ihrer Leichtigkeit stehen sie den ernsten und detailreichen Steinbildern reizvoll gegenüber. Für die Besucher sind es Hingucker.

Gabriele Schönweiß präsentiert ihre “Menschenbilder – analog und digital“ erstmals in einer eigenen Ausstellung und das mit großem Erfolg.

Die Ausstellung ist an Sonn- und Feiertagen von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.