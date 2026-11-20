Abbildung: Wie könnte ein Kulturabend mit KI im Sauerland aussehen? Das KI-generierte Symbolbild zeigt eine fiktive Aufführung mit Erzählerin, Cellist und einer digitalen Projektion in einer Fachwerkscheune.

Man stelle sich einen Abend in einer Sauerländer Fachwerkscheune vor. Auf der Bühne erzählt eine Frau von der letzten Nacht in der Dorfkneipe. Das Publikum entscheidet, welche Figur im Mittelpunkt stehen soll. Eine KI schlägt daraufhin eine Wendung vor, die Erzählerin greift sie auf, und ein Cellist verändert dazu die Stimmung des Stücks. Beim nächsten Auftritt könnte dieselbe Geschichte ganz anders ausgehen.

So könnte eines der Projekte aussehen, die die LWL-Kulturstiftung mit ihrem Schwerpunkt „KI & Kultur“ ermöglichen will. Gefragt sind Ideen aus allen Kultursparten, von Musik, Theater und Literatur bis zu Film, bildender Kunst und Museumsarbeit. Die öffentlichen Angebote sollen 2028 in Westfalen-Lippe stattfinden.

Die KI muss beim künstlerischen Schaffen eine Rolle spielen

Für die Bewerbung zählt, was die KI zum Entstehen des Werks beiträgt. Sie kann etwa während einer Aufführung neue Klangfolgen erzeugen, auf die Musiker reagieren, oder aus Impulsen des Publikums Szenen entwickeln, mit denen ein Ensemble weiterspielt. Ein Vortrag über künstliche Intelligenz oder der Einsatz von KI für die Veranstaltungsorganisation reicht für diesen Förderschwerpunkt allein nicht aus.

Im Sauerland könnten zum Beispiel ein Theaterensemble und ein Heimatverein mit freigegebenen Mundartaufnahmen und Dorfgeschichten arbeiten. An mehreren Spielorten kämen jeweils andere Erinnerungen hinzu. Eine solche Reihe könnte zugleich Fragen aufwerfen, die über den einzelnen Abend hinausreichen: Wer entscheidet, wie eine überlieferte Geschichte weitererzählt wird? Und woran erkennt das Publikum, welche Teile auf Erinnerungen beruhen und welche erst auf der Bühne entstanden sind?

Wer sich bewerben kann

Antragsberechtigt sind juristische Personen mit Nachweis der Gemeinnützigkeit sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts, etwa Städte und Gemeinden, für nicht gewinnorientierte Projekte. Kulturschaffende aus dem Sauerland können ihre Idee also gemeinsam mit einem gemeinnützigen Kulturverein oder einer Kommune entwickeln. Die Stiftung achtet unter anderem auf den regionalen Bezug, die künstlerische Qualität und die Wirkung über den einzelnen Veranstaltungsort hinaus.

Antragsfrist ist Sonntag, der 28. Februar 2027, um 23.59 Uhr. Wer eine Idee vorab besprechen möchte, kann sich mit einer kurzen Projektskizze an Corinna Grundmann wenden. Sie ist unter 0251 591-7658 und per E-Mail erreichbar. Zur selben Frist nimmt die Stiftung auch Anträge für ihr themenoffenes Kulturprogramm entgegen.

Mehr Infos zum Förderprogramm hier: https://lwl-kulturstiftung.de/kikultur2028/