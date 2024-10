Kunst und Geschichte auf elf Themeninseln

Südsauerlandmuseum in Attendorn

Einen Besuch wert ist das Südsauerlandmuseum im ehemaligen Rathaus in der Hansestadt Attendorn allemal. Es sitzt mitten im Herzen der Attendorner Altstadt, gegenüber dem Sauerländer Dom. Gegründet im Jahre 1898, ist es das älteste Museum im Kreis Olpe und eines der ältesten Museen in Westfalen.

11 „Themeninseln“

Multimedial und sehr zeitgemäß aufgearbeitet, wird im Museum die Kunst, Kultur und Geschichte des südlichen Westfalens und des Kreises Olpe in einer Dauerausstellung auf elf „Themeninseln“ vermittelt. Die naturkundliche Abteilung verweist auf die Urmeere und das Eiszeitalter im heutigen Sauerland. Weitere Themen sind die Landesgeschichte des Herzogtums Westfalen und das „Ländliche Leben“, dargestellt anhand eines Mühlengutes bei Kirchhundem.

Der Museumsrundgang beginnt im Dachgeschoss mit dem Thema „Sammlungen“. Weil eine einmal eingerichtete Dauerausstellung sich mit der Zeit abnutzt, werden dort Privatsammlungen präsentiert, die in Zeiträumen von einem Jahr wechseln. Auch finden sich im Dachgeschoss eine Vitrinen- Konstruktion zum Thema Volksfrömmigkeit und die Themen Herzogtum Westfalen, Adel und Jagd im Lenne- und Biggeraum, Gutshof Vasbach und Volksreligiösität.

Sammlung historischer Karten

Das Museum verfügt über eine reiche Sammlung historischer Karten. In digitalisierter Form sind sie an einer Touch-Screen- Station für die Besucher aufbereitet, die damit durch die historische Geografie des Herzogtums Westfalen blättern können.

Im ersten Obergeschoss beginnt ein Rundgang durch die Stadtgeschichte Attendorns mit dem Durchschreiten eines Stadttors. Hier finden die Besucher neben drei Fotostationen mit historischen Aufnahmen und Postkarten ein interaktiv bespielbares Stadtmodell.

In der Ausstellung „Kontakte in die Welt“ zeigt eine transparente Landkarte die weit gespannten Handelswege im Mittelalter zwischen den Hansestädten von Nowgorod bis London. Zum Schluss warten die Kirchenschätze in Form einer Kabinettausstellung auf die Besucher. Interessant sind außerdem die paläontologische Sammlung und die Ur- und Frühgeschichte des Sauerlandes im Zwischengeschoss. Hier können kleine Besucher an drei Arbeitsstationen steinzeitliche Arbeitstechniken ausprobieren.

Das Südsauerlandmuseum, Alter Markt 1, Attendorn ist von Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 15 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt: Tel. 02722-3711, www.suedsauerlandmuseum.de