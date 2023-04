Kunst, Kultur und 1.000 Berge

Kultur im Sauerland: Der Reiz liegt in der Vielfalt – und manchmal im Verborgenen

Die Carnegie Hall – liegt nicht im Sauerland. Vincent van Gogh – malte die provenzalische Landschaft, nicht das Land der 1.000 Berge. Thomas Mann – schrieb den Zauberberg, nicht den Wilzenberg.

Das Sauerland also eine künstlerische Ödnis, eine Diaspora des Kulturellen? Nein! In den Städten, Dörfern und Landschaften lassen sich durchaus viel Kunst, Literatur und Musik entdecken. Es gibt Theater und Bühnen, eine lebendige und kreative Musikszene, innovative Ateliers und Museen sowie Literatur über das und aus dem Sauerland. Der Interessierte kann zuhören, zuschauen und betrachten ebenso wie selber aktiv werden, sich einbringen und Kultur gestalten.

Da gibt es neben dem überregional im Fokus stehenden Musikbildungszentrum Südwestfalen in Fredeburg natürlich die größeren Spielstätten, wie die Stadthallen in Olpe und Meschede oder das Sauerland-Theater in Arnsberg. Hierher kommen bekannte und unbekanntere Künstler, Musiker und Ensembles und bieten ein breites Spektrum aus den Bereichen Schauspiel, Musik, Tanz und Kabarett sowie Lesungen und Vorträge an. Doch auch die kleineren Bühnen, oft mit besonderem Charme, decken eine große Bandbreite an Angeboten ab, in Hallen, Museen, Kneipen oder Kirchen, zum Beispiel in der Abtei Königsmünster in Meschede, auf der Kulturbühne Habbels in Schmallenberg oder in der einzigartigen Balver Höhle.

Daneben kommen heimatliche Museen und die bildende Kunst nicht zu kurz – hier seien beispielhaft das heimatkundliche Museum Haus Hövener in Brilon, das kunsthaus alte mühle in Schmallenberg mit der angegliederten Jugendkunstschule und der zur Förderung junger Kunst gegründete Kunstverein Sundern-Sauerland (Seite 12 hier im Magazin) genannt – und geschrieben wird in unserer Region natürlich auch: Poesie, Romane und Krimis, über die Natur ebenso wie über die Eigenheiten und manchmal auch Schrulligkeiten der Sauerländer und ihrer Sprache.

Dass es zudem ein bereicherndes, umfangreiches Laienangebot in der Kunst-, Literatur- und Kulturszene der Region gibt, sozusagen von Sauerländern für Sauerländer und Touristen der Region, zeugt von der großen Identifikation der Einheimischen mit ihrer Region. Ein paar Beispiele: Als eine von vielen Freilichtbühnen die Freilichtbühne Herdringen. Sie wird im nächsten Jahr bereits ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Weit über die Region bekannt, leben die Bühne und der Verein vom großen ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder, die inzwischen über 100 Inszenierungen auf der imposanten und prägnanten Bühne realisieren konnten. Eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung! Auch die unterschiedlichen musikalischen Vereine mit ihren Aktivitäten seien genannt, so seit Jahrzehnten oder noch länger gewachsene Tradition der zahlreichen guten Blaskapellen, wie das Blasorchester Nordenau Oberkirchen. Aktive Jugendarbeit fördert den eigenen Nachwuchs, um auch in Zukunft mit unterschiedlichen Ensembles das musikalische Leben der Region zu bereichern, sowohl bei kirchlichen und weltlichen Festen wie der Wallfahrtsmesse auf dem Wilzenberg oder Schützenfesten als auch bei eigenen großen Konzerten. Chöre gibt es viele in den Dörfern und Städten, die zum Mitsingen und Zuhören einladen. Der Junge Chor Eslohe zum Beispiel gestaltet nicht nur eigene Konzerte wie das traditionelle Weihnachtskonzert, sondern ist auch Mitveranstalter der NIGHT OF SOUNDS in Elspe. Auch beim Jungen Chor wird der Nachwuchs aktiv gefördert, mit dem ganz Jungen Chor Eslohe gibt es sogar ein Angebot für Kinder ab vier Jahren. Früh übt sich, wer aktiv sein will! Generell gilt: Das Spektrum ist umfangreich, das Angebot vorhanden, da ist für jeden etwas dabei.

Quelle: Kulturelle Vereinigung Schmallenberg

Nur muss man diese Möglichkeiten und Events auch finden, die vielfältige Literatur, Kunst und Musik, und das ist manchmal gar nicht so einfach, eben weil es nicht die EINE Bühne, das EINE Konzerthaus oder das EINE Museum gibt, sondern viele Menschen und Vereine, die Kultur leben, unterschiedliche und auch ungewöhnliche Orte und Wirkungsstätten, an denen Menschen sich künstlerisch begegnen.

Immer wieder berichtet WOLL über die Kultur des Sauerlandes. Da es in allen Kreisen des Sauerlandes so vieles (neu) zu entdecken gibt, startet in der kommenden Ausgabe eine eigene umfangreiche Artikelserie: Interessante Menschen, spannende Formate, ungewöhnliche Orte – alles kann ein Forum finden, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht erhält der Leser dort den ein oder anderen Geheimtipp! Buchvorstellungen oder -rezensionen über Sauerländer Autoren oder von Werken mit inhaltlichem Bezug zum Sauerland werden die Serie ergänzen. Eine reizvolle Vorstellung, die Sauerländer Kultur neu zu entdecken – wir freuen uns darauf und sind gespannt, hoffentlich ebenso wie Sie!